RUGBY. Champions Cup. Grégory Alldritt face à Zach Mercer, duel de feu entre deux 8 d'exception

Ce samedi, La Rochelle accueille Montpellier dans une rencontre qui s'annonce explosive. L'occasion de voir un duel alléchant entre deux des meilleurs huit de la planète : Alldritt face à Mercer.

Attention choc imminent. Ce samedi sur la pelouse de Marcel-Deflandre, La Rochelle et Montpellier vont s'affronter en quart de finale de la Champions Cup. Un choc franco-français pour une place en demie qui promet, entre des Maritimes en forme en cette fin de saison et des Cistes qui trustent la première place du Top 14 depuis plusieurs semaines. Ces derniers essaieront de décrocher la première demi-finale de leur histoire tandis que les locaux, eux, auront à cœur de réitérer leur formidable parcours de la saison dernière, en espérant décrocher cependant cette fois-ci, le Graal. Une rencontre au sommet, avec des duels alléchants aux quatre coins du terrain. Celui qui nous fait trépigner d'impatience, vous l'avez certainement vu venir, opposera Grégory Alldritt à Zach Mercer. Les deux numéros 8 font partie des meilleurs joueurs de leurs formations respectives et illuminent les terrains à chacune de leurs apparitions. Alors attention, comme dit plus haut, cela risque de faire boum.

RUGBY. CHAMPIONS CUP. Après 3 finales perdues, est-ce enfin la bonne année pour le Racing 92 ?