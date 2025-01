Champions Cup. Alldritt et Hastoy pour mener la charge face au Leinster de Jordie Barrett et Gibson-Park

Un choc qui promet des étincelles : Le Stade Rochelais accueille le Leinster. Découvrez les forces en présence avec les compositions de deux équipes prêtes à tout donner sur le terrain.

Le Stade Rochelais s’apprête à accueillir le Leinster dans un choc au sommet de la Champions Cup. Les Maritimes devront livrer une prestation de haut vol pour venir à bout de l’armada irlandaise. Découvrez les compositions des deux équipes pour cette rencontre qui promet des étincelles.

Un quinze rochelais armé pour le combat

Les Jaune et Noir alignent une équipe solide, menée par l’incontournable Grégory Alldritt, capitaine exemplaire. En troisième ligne, il sera épaulé par Paul Boudehent et le jeune Oscar Jegou, tandis que la paire de deuxièmes lignes Thomas Lavault et Kane Douglas assurera la puissance dans les impacts. Devant, le trio Reda Wardi, Quentin Lespiaucq, et Uini Atonio devra contenir la mêlée adverse.

La charnière 100 % internationale, composée d’Antoine Hastoy et Tawera Kerr-Barlow, sera chargée de dicter le tempo, tandis que les lignes arrières compteront sur la créativité de UJ Seuteni et Jules Favre au centre, ainsi que sur les cannes de Jack Nowell et Dillyn Leyds. Enfin, l’expérience de Brice Dulin sera un atout précieux à l’arrière.

Le Leinster : une machine bien huilée

Face à eux, le Leinster aligne un effectif impressionnant, emmené par le capitaine Caelan Doris. Avec des stars comme Josh van der Flier, élu meilleur joueur du monde en 2022, et l’expérimenté Tadhg Furlong en première ligne, les Irlandais ne manqueront pas d’arguments.

Derrière, Garry Ringrose et Robbie Henshaw formeront une paire de centres redoutable, tandis que la jeune pépite Sam Prendergast animera le jeu à l’ouverture.

Des remplaçants prêts à faire la différence

Côté banc, Levani Botia pourrait être un facteur X pour les Rochelais, tout comme Ultan Dillane en deuxième ligne. Du côté du Leinster, des jokers de luxe comme Jack Conan ou encore Andrew Porter et surtout Jordie Barrett sont prêts à entrer dans la bataille si besoin.

Le choc entre ces deux géants du rugby européen s’annonce intense et disputé. Rendez-vous ce week-end pour savoir qui prendra le dessus dans cette rencontre de prestige !