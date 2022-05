Champion Cup. Historique ! 3 clubs sud-africains participeront à la prochaine Coupe d'Europe

C'est historique, la saison prochaine, la Champions Cup accueillera pour la première fois des franchises sud-africaines. Les Sharks, Stormers et Bulls, ont obtenu leur qualification.

La prochaine Coupe d'Europe verra pour la première fois de son histoire, des équipes sud-africaines y participer. En effet, on rappelle que les Sharks, les Stormers, les Lions et les Bulls ont rejoint depuis septembre 2021, la United Rugby Championship, anciennement Ligue Celte. Une compétition regroupant les formations irlandaises, galloises, écossaises et deux équipes italiennes. Ces équipes sud-africaines devraient être autorisées à participer aux Coupes d'Europe, à partir de la saison 2022-2023. Et il se trouve donc que les Sharks, les Stormers et les Bulls ont réussi à se qualifier pour la prochaine Champions Cup.

En effet, ces 3 équipes ont terminé dans les 8 premières places qualificatives au sein du classement combiné, et même s'il reste une journée à disputer, aucune ne pourra être rattrapée. Le système de qualification est assez complexe. Dans ces 8 qualifiées, on retrouve, trois équipes irlandaises, trois équipes sud-africaines et deux équipes écossaises. Or, une équipe galloise est obligée de participer à la Champions Cup puisque chaque équipe finissant première de sa conférence (une conférence irlandaise, sud-africaine, galloise, écossaise) obtient un ticket pour la grande Coupe d'Europe. Glasgow et Édimbourg, respectivement 7ᵉ et 8ᵉ, s'affronteront lors de la dernière journée pour ce qui s'apparente à une ''finale''. Le vainqueur obtiendra donc une place en Champions Cup.



Derrière, quid de Llanelli ou des Ospreys prendra part à la grande Coupe d'Europe ? Réponse dans quelques semaines. Quoi qu'il en soit, cela ne concerne pas les trois équipes sud-africaines qui ont obtenu avec brio leur qualification, les Sharks étant à l'heure actuelle troisièmes, les Stormers quatrièmes et les Bulls, sixièmes.