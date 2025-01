Cet ancien guerrier sud-af du Top 14 l’annonce : ''17-42 pour Toulouse, Il y aura une grosse différence au score''

Malgré les difficultés évidentes du contexte, Rynhardt Elstadt voit le Stade Toulousain s’imposer largement face aux Sharks de Siya Kolisi.

Et si c’était lui, le plus grand guerrier de l’histoire moderne du Stade Toulousain ? Si l’entité rouge et noir a connu d’autres soldats qui mettaient la tête là ou d’autres ne mettaient pas les mains (Dusautoir, Brennan, Jelonch, Cros et bien d’autres, anciens ou plus récents), Rynhardt Elstadt avait pour lui de marquer l’adversaire comme peu étaient capables de le faire.

Plaqueur infatigable, porteur de balle émérite et sauteur régulier en touche grâce à sa taille (1m94), celui qui devenu Springbok suite à son avènement avec Toulouse a quitté la Haute-Garonne en 2023, après plus d’une centaine de batailles livrées sous le maillot sous le maillot rouge et noir.

Aujourd’hui rentré chez lui, en Afrique du Sud, dans la région de Pretoria, l’ancien flanker a évoqué le match Toulouse face aux Sharks, prévu samedi. Et quand la Dépêche lui demande qui sera le vainqueur de ce match, comme sur le terrain, Elstadt ne fait pas dans la dentelle : "17-42 pour Toulouse. Il y aura une grosse différence au score."

Avant de détailler : "Pour moi, ça va être un peu le même style de scénario (que le match d’avril 2023 remporté par Toulouse 54 à 20) ce samedi. La seule différence pourrait être le terrain qui devrait être très humide cette fois. Mais pour moi, il n’y aura pas de grande différence et Toulouse va gagner facilement."

Selon lui, tout va se jouer en première période pour ses anciens coéquipiers. S’ils gardent leur maîtrise et parviennent à tenir le score, ils dérouleront en seconde mi-temps. Comme en 2023. "Les quinze premières minutes vont être très difficiles parce que les Sharks sont costauds mais si le Stade Toulousain reste calme et joue son jeu : en deuxième mi-temps c’est ciao. C’est toujours comme cela que ça se passe avec Toulouse."

Car pour le champion d’Europe 2021, Toulouse va bien s’adapter à l’un des principaux défis : le climat. "Ce n’est pas comme s’il allait jouer dans des villes à haute altitude comme Pretoria ou Johannesburg. Là, ça aurait été très compliqué. Mais à Durban, il n’y aura pas de grande différence avec les villes françaises l’été. À Toulouse aussi il fait chaud et humide l’été."

Antoine Dupont dans l’hémisphère Sud, une ''première'' pour (enfin) faire taire les mauvaises langues ?Raison pour laquelle les troupes d’Ugo Mola sont arrivées en Afrique du Sud ce lundi. Même si jouer un match au mois de janvier sous les conditions des phases finales de Top 14 restera sans doute surprenant. De même qu’évoluer face à la moitié du pack des Springboks, en Champions Cup. Mais ça, c’est une chose à laquelle îles clubs français commencent à s’habituer…