''C’est un véritable facteur X'', Kaminieli Rasaku de retour pour enflammer les pelouses de Pro D2

Kaminieli Rasaku, ancien joueur de Bayonne et vice-champion olympique 2024, s'apprête à disputer son premier match avec Grenoble. Une recrue qui pourrait bien changer la donne en Pro D2.

Un an après avoir quitté Bayonne, Kaminieli Rasaku est sur le point de faire ses débuts en France, cette fois sous les couleurs du FC Grenoble. Ce vendredi soir, face à Dax, l'ailier fidjien, vice-champion olympique aux JO de Paris 2024, sera titulaire pour la première fois. Un retour très attendu après une année marquée par des hauts et des bas.

Rasaku avait fait ses premiers pas en Top 14 avec l’Aviron Bayonnais avant d'être prêté puis de revenir. Mais son aventure a ensuite été écourtée en août dernier.

RUGBY. Préparez-vous pour les gros raffuts et les appuis déroutants de Kaminieli Rasaku en Top 14 !Après un seul match face à Toulouse, le Fidjien avait dû retourner aux îles suite à un drame familial. Libéré par Bayonne en 2023, il était resté aux Fidji pour se reconstruire avant de reprendre le chemin de l'Europe cet été.

Le FC Grenoble, en quête de renforts offensifs après avoir notamment perdu Qadiri, parti pour Oyonnax, a sauté sur l'occasion. Rasaku a signé jusqu'en 2026, apportant avec lui son explosivité et sa puissance, des qualités qui seront un plus pour le club grenoblois cette saison.

"C’est une belle opportunité de signer ce joueur qui a été champion olympique à 7 avec les Fidji ! C’est un véritable facteur X, capable de traverser un terrain, d’aller marquer tout seul, un joueur classique fidjien avec des appuis, qui casse les défenses, capable de belles choses", a commenté Aubin Hueber via le site officiel du club.

À seulement 24 ans, Rasaku est encore en pleine ascension. Sa performance aux JO de Paris a montré à quel point il pouvait être un danger constant pour les défenses adverses. Son sens du jeu et sa capacité à trouver des espaces sont des atouts précieux pour le FCG, qui entend bien retrouver les phases finales cette année encore.

Ce match contre Dax sera un premier test pour Rasaku. Titulaire à l’aile, il aura l'occasion de prouver qu'il est l'arme offensive dont Grenoble a besoin pour rivaliser dans ce championnat de Pro D2. "Il a notamment joué avec Mont-de-Marsan la demi-finale face à nous il y a 2 ans, il nous avait fait du mal en plantant un essai en traversant tout le terrain… "

Les supporters attendent beaucoup de lui, et le joueur lui-même semble prêt à prendre ses responsabilités. Pour Grenoble, ce pourrait être le début d'une belle histoire. "Une fois de plus, c’est une arme supplémentaire pour être performants dans cette proD2 qui va être très difficile et relevée cette saison."