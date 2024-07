''C'est difficile de se projeter'' : Galthié et les défis du XV de France avant le match contre l'Argentine

Fabien Galthié se confie sur les épreuves vécues par le XV de France avant le test crucial contre l'Argentine. Une semaine marquée par une logistique difficile et une crise interne sans précédent.

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, s'est récemment exprimé sur la semaine tumultueuse que traverse son équipe, avant le deuxième test crucial contre l'Argentine. Via le Midi Olympique, il revient sur les difficultés rencontrées et l'impact émotionnel sur les joueurs.

XV de France. Mis en examen, Jegou et Auradou restent incarcérés, une extradition possible ?"Ce sont des conditions de préparation très difficiles que nous traversons depuis lundi, avec un déplacement avec la moitié du groupe en Uruguay, puis la préparation rapide pour ce match… Ce sont des moments très particuliers. C’est une préparation qui est complexe," a déclaré Galthié. La logistique éprouvante et les circonstances exceptionnelles rendent la préparation de ce test-match particulièrement ardue.

Un cadre de vie remis en question

Interrogé sur l'avenir du cadre de vie autour de l'équipe, Galthié a été clair : "L’impact sur le groupe est réel. Ce qui est arrivé est un cataclysme, un traumatisme. Nous sommes très exigeants sur respect des règles, des règlements, mais aussi de la liberté de chacun." Le sélectionneur insiste sur l'importance de maintenir une rigueur sans concession pour construire un groupe solide, malgré les épreuves.

À propos du discours d'avant-match, Galthié a souligné sa spécificité : "J’espère qu’il sera la synthèse la plus juste de ce qu’on a fait et de ce qu’on veut faire… Aucun test-match, aucune préparation de test-match ne se ressemble." Cette approche flexible permet d'adapter le message en fonction de l'état émotionnel et des événements de la semaine.

La gestion de la crise Auradou-Jegou

L'affaire Auradou-Jegou, qualifiée de "cataclysme" par Galthié, a bouleversé le groupe. Le sélectionneur, proche de ses joueurs, tente de les soutenir au mieux dans cette période de tourmente. La question de l'évolution du management du groupe se pose néanmoins. Le président de la FFR Florian Grill concédant qu'il fallait revoir le système.

RUGBY. XV de France. Vers un nouveau modèle de management ? ''On va revisiter le système''"C’est un travail sur lequel sans concession nous essayons de construire notre groupe. Et nous continuerons," a-t-il affirmé, réitérant sa volonté de protéger et de renforcer la cohésion de son équipe.

Galthié reste pragmatique face à l'incertitude de la situation : "C’est difficile de se projeter à demain." Cependant, il demeure confiant en la capacité de son équipe à se relever et à se concentrer sur l'objectif du match contre l'Argentine.

Malgré les obstacles, le XV de France se prépare à affronter l'Argentine avec détermination. Ce test-match sera une véritable épreuve de résilience pour les Bleus, qui devront puiser dans leurs ressources mentales et physiques pour sortir victorieux de cette confrontation face à des Pumas revanchards.