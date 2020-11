Si les petits nouveaux sont nombreux dans la liste des 31 pour préparer l'Ecosse, quelques anciens font aussi leur retour et auront fort à jouer à l'automne.

Waouw ! Quel rafraîchissement ! Vous l’avez vu comme nous, la liste dévoilée par le staff des Bleus pour préparer la rencontre face à l’Ecosse dimanche prochain comporte de très nombreux changements, la fameuse règle des 3 feuilles de match maximum oblige. Parmi les 31 appelés, très peu à avoir joué les deux dernières rencontres face aux Gallois et aux Irlandais sont encore là, à l’exception de Baptiste Serin ou de Retière et Thomas, que l’on a vu pour un seul match chacun à l’automne pour l’instant. En revanche, les « anciens » convoqués à Marcoussis pour encadrer toute cette jeune-garde sont légion. Des garçons que l’on n'avait pas vus en Bleu depuis plusieurs années pour certains et qui auront là l’occasion de jouer le rôle de leader pour tutoyer les dernières places encore en ballotage dans le groupe type de Fabien Galthié, qui semble s’être dessiné en vue de 2023. Dulin, Bézy et Atonio de retour chez les Bleus pour préparer l'EcosseAu vu de la forme du XV de France en ce moment, les ultimes billets risquent de valoir leur pesant d’or et Murrayfield sera donc la première étape du chemin de croix qui attend les seconds choix dans leur quête de promotion. Pour eux, voilà qui sent la poudre !

Le colosse de Deflandre est (enfin) de retour en Bleu après plus d’un an et demi d’absence. Banni par Jacques Brunel à la fin de son mandat, il est vrai qu’Atonio semblait émoussé et peinait à retrouver sa force de pénétration d’antan en 2018-2019. Une grave blessure aux cervicales plus tard et bien aidé par l’arrivée du sage « Dato » Zirakashvili en tant que consultant de la mêlée maritime, « Winnie » n’a jamais semblé aussi sûr à droite d’un édifice. Toujours aussi massif (1m96 pour 144kg), à 30 ans, le garçon aux 32 sélections semble désormais avoir l’étoffe d’un leader qui pourrait être fort utile pour encadrer les jeunes Haouas et Bamba, devants dans la hiérarchie. Clairement le bon moment pour jouer des coudes et marquer des points pour le Rochelais.

Celle-là, on ne l’avait pas vue venir ! Relancé à La Rochelle après deux saisons en dents de scie au Racing, l’arrière aux 29 sélections est donc de retour en Bleu plus de 3 ans après avoir porté ce maillot pour la dernière fois. C’était lors de la tournée estivale 2017 en Afrique du Sud où Dulin s’en était plutôt bien sorti malgré le marasme collectif. Mais une grave blessure au genou et un niveau de jeu jamais vraiment retrouvé, l’Agenais de naissance n’avait jamais regoûté à la tunique frappée du coq. Las, moins vif qu’à ses débuts, l’ancien Castrais dispose toujours probablement du meilleur timing aérien de l’Hexagone et d’une patte gauche plus qu’efficace, atouts non-négligeables pour rassurer dans le fond du terrain. Ce qui, ajouté à une expérience dont peu peuvent se targuer dans le groupe France actuel, pourrait bien donner une belle carte à jouer au garçon de 30 ans. A condition de briller lors cette Autumn Nations Cup où les jeunes pouces auront eux aussi les dents longues.

Lui n’a jamais été un cadre en EDF mais son retour était pourtant plébiscité depuis des mois et des mois, après 4 ans d’absence en Bleu. Comme Couilloud, on peut légitimement penser que s’il n’était pas tombé sur une génération aussi fournie à son poste, le cadet des frères Bézy serait déjà "caffi" de sélections et de distinctions en tous genres. Après plusieurs saisons fantastiques à Toulouse mais toujours barré par le talent unique d’Antoine Dupont, le demi de mêlée de bientôt 29 ans s’épanouit désormais à Clermont. Où il est déjà devenu un titulaire à part entière et a inscrit 5 essais en 7 matches depuis son arrivée. En 9, il y aura fort à batailler pour obtenir ne serait-ce que le ticket de numéro 2, mais avec un Seb Bézy à ce niveau de compétition, rien ne semble impossible. Pour confirmer au niveau supérieur et débloquer son compteur figé à 7 petites sélections, la rédemption internationale pourrait commencer le 22 novembre face à l’Ecosse. Le jour de… son anniversaire !

Celui que l’on présentait il y a encore peu comme LE futur phénomène à l’aile des Bleus semble finalement avoir laissé ce fardeau à Teddy Thomas et Damian Penaud. Bien qu’auteur de 3 essais en 4 sélections, le Fidjien d’origine n’a pourtant jamais vraiment conquis en Bleu et semblait désormais assez loin dans la hiérarchie des finisseurs français. Mais l’Autumn Nations Cup lui offre là l’occasion de marquer de précieux points aux yeux de Fabien Galthié - après avoir purgé sa suspension de 5 semaines pour plaquage dangereux -, à l’un des seuls postes où le technicien français semble ne pas encore être ferme et définitif dans ses choix. A pas encore 26 ans, la balle est encore dans son camp.

Quelle belle récompense pour Sanconnie que de le voir à nouveau appelé en Bleu ! Alors que sa dernière apparition avec le XV de France avait été tout simplement catastrophique (en Nouvelle-Zélande à l’été 2018), l’ancien Corrézien a depuis largement progressé et est même devenu un titulaire au Racing devant un garçon comme Baptiste Chouzenoux. Agressif, dur au mal, le grand polyvalent (1m95) représente aussi une belle option en touche. A seulement 25 ans, il possède toujours l’avenir devant lui pour grappiller une place de troisième ligne remplaçant derrière l’inamovible triplette Cros-Ollivon-Alldritt. Sa performance à Murrayfield sera une donnée importante pour juger de son degré de compétitivité face à Cretin ou Woki pour le poste.