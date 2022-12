Certains clubs privés de leurs meilleurs joueurs pour cette 1ère journée de Champions Cup ?

Alors que la semaine de préparation pour la 1ère journée de Champions Cup bat son plein, certaines stars de notre championnat manquent à l'appel...

Ce nouveau format de "coupe d'Europe", intégrant les franchises sud-africaines, passionnera-t-il les foules et les clubs ? Comme pour le foot et le Mondial au Qatar, la compétition devrait tout naturellement avoir certains détracteurs. À ce propos, on ne sait pas quelles sont les intentions de l'UBB et du LOU en Champions Cup cette année, mais on jurerait que pas plus tard que la saison dernière par exemple, ils ne se seraient pas privés de ceux que l'on considère souvent comme leur meilleur joueur pour entamer leur campagne. Leur facteur X et maître à jouer, du moins. En effet, les Rhodaniens ont décollé ce mardi direction Pretoria sans leur numéro 9 et capitaine régulier Baptiste Couilloud. Ce dernier profite actuellement de ses vacances du côté de New York, où il semble se régaler. Tout comme Sekou Macalou, qui ne jouera donc pas en Challenge Cup avec le Stade Français.

De son côté, Matthieu Jalibert ne sera pas du déplacement à Gloucester avec l'UBB non plus. Le numéro 10 bordelais a lui choisi l'océan indien pour profiter de ses vacances bien méritées. Car oui, le repos donné à ces deux joueurs - pour ne citer qu'eux - est tout à fait (obligatoire et) approprié, ces garçons n'ayant jamais pu couper depuis leur retour en club après la tournée des Bleus. Qu'ils soufflent est d'ailleurs une excellente nouvelle pour leur club et le spectacle du Top 14, tant ils en sont des acteurs majeurs. Le seul hic est le timing, la majorité des internationaux ayant eu leur semaine de vacances ces derniers temps. À l'inverse, les Toulousains Peato Mauvaka et Matthis Lebel seront certainement laissés à la maison une fois l'épisode de la coupe d'Europe terminé. Car débuter ce que l'univers du rugby veut bien considérer comme LA compétition de clubs majeure dans le monde sans ses forces les plus vives n'est pas "jouer le jeu", comme on dit dans le jargon. À moins que cette compétition n'ait plus grand-chose de majeur, cette saison, pour une bonne partie de nos clubs hexagonaux...

