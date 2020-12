Ce match d'anthologie a fait VIBRER les supporters comme jamais sur les réseaux sociaux !

Le XV de France a été exemplaire face à l'Angleterre lors de la finale de la Coupe d'automne des nations. Un match qui nous a fait vibrer.

Alors, farce ou attrape ? #ANGFRA — Eric Salliot (@ericsalliot) December 6, 2020

Kolingar encore en train de déménager les anglais, il vient d'arriver à Calais#ANGFRA — Thibaud Durroux (@ThibaudDurroux) December 6, 2020

Pesenti est pas sur le terrain pour toucher le ballon 😍#ANGFRA — Tom Thouroude-B. (@totozinho_tt) December 6, 2020

Uccchhh les impacts sont ruuudes en ce début de match.... Ça tape fort ! #ANGFRA 🏉 — Damien Neveu (@damneveu) December 6, 2020

Farell saigne déjà du nez. C’est déjà un bon match #ANGFRA — Derf (@fred_dvx) December 6, 2020

Il dégage une impression de sérénité pas désagréable Brice Dulin, sous les ballons hauts comme dans son jeu au pied.#ANGFRA December 6, 2020

Woki qui pique une touche à Itoje 🥰 la classe putain #ANGFRA — Matt Louis Giteau (@Louis_quittet) December 6, 2020

Les Anglais étaient soit disant furieux de jouer contre une équipe bis mais ils ont pas les bollocks de proposer une once de jeu. #engfra #ANGFRA — maxx (@TirTendu) December 6, 2020

#ANGFRA je me régale de cette première demie heure! Longtemps que j’avais pas vu une équipe si déterminée et qui tente si carrément sa chance face à un favori. — Renard têtu 🙊🙉🙈 (@bas_mot) December 6, 2020

Mdr ils sont nuls ces anglois là, c'est quoi cette équipe B qu'ils nous ont foutu ???



Quelle farce.#ANGFRA — John ⭐⭐ (@Johnolatine) December 6, 2020

Pesenti impressionnant sur le sale boulot! — Thomas Glavany (@Amendonne) December 6, 2020

Quand je vois comment les français ont faim du rugby je me demande si Galthié les as nourri cette semaine a Marcoussis #ANGFRA — BlaBlaBla (@trucs_machin) December 6, 2020

Quel plaisir de mener contre ces trompettistes d’anglais 👀 #ANGFRA #Farce — antoine (@berniniantoine) December 6, 2020

Ah Moefana a fait un crochet, on va le comparer toute sa vie à Fofana et plus ils ont presque le même nom. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) December 6, 2020

Une équipe outsider qui joue en bleu, fait preuve de bonne volonté, et dont on se demande quand va-t-elle craquer : une heure pour savoir si c'est (un copycat de) l'Italie. #ANGFRA — Simon Farvacque (@Sporthinker) December 6, 2020

#ANGFRA les Anglais auraient pu mettre une vrai équipe par respect pour l'évenement !! #Rugby #respect — Thibaut Denain (@tibz80) December 6, 2020

Très étonnant début de match de la supposée équipe C du XV de France: c’est propre, sérieux, intelligent et plein d’opportunisme. Les Anglais ne comprennent pas ce qui leur arrive.#ANGFRA — Brian Valès (@brian_vales) December 6, 2020

En fait c'est peut-être ça qui nous aide. Ils n'ont pas forcément pu analyser en détail certains joueurs pour les cibler comme ils l'auraient fait avec Dupont, Ntamack ou Alldritt... 🤔 #ANGFRA — Hugo Duprat (@req__) December 6, 2020

Quelle défense héroïque, homérique des bleus dans leur ligne d'en-but!👍🏾😀 #ANGFRA #AutumnNationsCup — Jonathan Baudoin (@JoBaudoin) December 6, 2020

Pardon mais ces "juniors" sont juste... Comment dire ? #ANGFRA pic.twitter.com/hwqxPmBFvG — Kevin Diogene (@KevinDiogene) December 6, 2020

Les anglais restent sur le terrain pour se dire les choses.



Heureusement, parce qu'Eddie Jones est en train de les attendre dans les vestiaires avec une batte de baseball.#ANGFRA — Thibaud Durroux (@ThibaudDurroux) December 6, 2020

Galthié a déjà commencé à desserrer son nœud de cravate pour se la mettre sur le front. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) December 6, 2020

Le petit Danty illustré. Aujourd’hui la reconduction à la frontière. Merci à Owen Farrell pour sa participation #ANGFRA — Guy Bolt (@guybolt2) December 6, 2020

Quelqu’un sait où Farrell s’est arrêté après la percussion de Danty ? — Thibaut S. (@ThbtS) December 6, 2020

🏉 @autumnnations| #ANGFRA

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿6:13🇫🇷



Sauvetage français face à cette attaque du XV de la rose 😅 pic.twitter.com/5DI0jZJhn2 — Team Orange Rugby (@TeamOrangeRugby) December 6, 2020

Brice Dulin sous les ballons hauts c'est un Harlem Globe Trotter.#ANGFRA — Thibaud Durroux (@ThibaudDurroux) December 6, 2020

Kolingar mon chéri ça va pas du tout

Tu es un V et les piliers c'est de O pas des V#ANGFRA pic.twitter.com/OcV3PnQjae — Mika (@MikaLeMenvotre) December 6, 2020

En touche ils ont Itoje, l'un des tous meilleurs... Et il se fait croquer par Woki. Incroyable ! #ANGFRA #AutumnNationsCup — Hugo Duprat (@req__) December 6, 2020

A la place de Bouthier et Ramos, je fais pas le malin en voyant les matchs de Dulin... #ANGFRA — Le Jaum (@Le_Jaum) December 6, 2020

PTDR Farrell il est bourré ou bien ? #ANGFRA — RiDeR (@RiDeR288) December 6, 2020

Par contre Farrell, donnez lui la double nationalité car c’est le 16eme homme d’EDF #ANGFRA pic.twitter.com/7an01xq4nI — Louis Thore (@LouHor477) December 6, 2020

Le caméraman devant Angleterre France #ANGFRA pic.twitter.com/1o5aNkoLZV — Saint Eric Maxim Choupo-MoKING (@Ginobili_Stan) December 6, 2020

J’ai le kiki je vous raconte même pas #ANGFRA — The Thirteen (@Lbiji13) December 6, 2020

La chair de poule, le coeur qui bat à mille à l'heure... Ce match est dingue !#ANGFRA #ENGvFRA — ✨ Justine 🎄 (@ImmortanJuu) December 6, 2020

Les français entrain de rouler sur les anglais #ANGFRA pic.twitter.com/FAp84aXTjv — nyny 🥷🏼 (@OhAnyMnds) December 6, 2020

Galthié quand il va devoir faire son groupe pour le Tournoi #ANGFRA pic.twitter.com/JTdzAIPV3c — Thibaut (@Tea_Bow_) December 6, 2020

"Incroyable l’intensité de ce match. Mais je ne reconnais pas le sport. C’est quoi ? » #ANGFRA pic.twitter.com/EIvFackDfl — Guy Bolt (@guybolt2) December 6, 2020

La défense des Bleus est tellement efficace qu'elle stopperait une division entière de Flammpanzer #ANGFRA — Le Petit Astronome (@PetitAstronome) December 6, 2020

C'est moi ou le chrono est en vitesse x0,5 ? — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) December 6, 2020

Incroyable, mais cette équipe de France est entrain de me faire chialer de joie #ANGFRA — Moha Ben (@MohaBen34456176) December 6, 2020

73´de jeu les anglais n’ont toujours pas marqué d’essai.

La défense des français #ANGFRA pic.twitter.com/5HwtNANNUI — ST-Yorre Rugby (@styorreFR) December 6, 2020

#ANGFRA

Personne :

Papi qui se réveille de sa sieste et qui voit le score : pic.twitter.com/MwBFy7KiQI — Dav-Man (@tweetosFrench) December 6, 2020

La solidité mentale du petit Carbonel c’est superbe... Allez les petits ! — Thibaut S. (@ThbtS) December 6, 2020

Je ne suis pas croyant mais si les dieux du rugby existent, ils ont probablement la tête dans les rucks avec les Français en ce moment. — Bastien Joseph (@BastienJoseph) December 6, 2020

On a pas le même maillot mais on a la même passion #ANGFRA pic.twitter.com/8vnIhogWPf — Poulpkow 99 (@poulpkow) December 6, 2020

Moefana j’ai plus les mots. Quelle maturité a 20 balais seulement 🤩 — Thibaut S. (@ThbtS) December 6, 2020

Si on perd au prolongation sincèrement déclenchez une générale svp 🙏🏻#ANGFRA — Plein Badin (@PleinBadin) December 6, 2020

Drop de Carbo et c’est gagné. Le plan est simple #ANGFRA — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) December 6, 2020

Incroyable!!! — Omar Hasan (@OmaHasan) December 6, 2020

Là c’est clairement au niveau de la mythologie grecque, ils en ont plus rien à foutre ils se cachent même plus pour foutre le bordel. — Bastien Joseph (@BastienJoseph) December 6, 2020

Olalala ça faisait un moment qu’on n’avait pas vu une fin de match aussi haletante... — Thibaut S. (@ThbtS) December 6, 2020

J’ai la pile qui va lâcher... #ANGFRA — Pierre Gnt (@Pierrotgnt) December 6, 2020

C'est plus vraiment du rugby et j'ai plus de peau sur mes doigts, mais ça va, je suis zen. pic.twitter.com/48PDurzKS0 — greub🐑 (@greub1) December 6, 2020

Dulin après avoir capté 87 chandelles pic.twitter.com/bnpfnrH7dS — jean (@jeanlesr) December 6, 2020

Mon coeur va s'arrêter je crois #ANGFRA — LLAFLB (@Celiiinee) December 6, 2020

What a Farce ! Well done France 🇫🇷

Never disrespect your opponents... 🏉 #ENGvFRA — Olivier Azam (@OliArmagnac) December 6, 2020

This sudden death extra time is just the kind of entertainment this autumn nations cup needed. #ENGvFRA — James William Hook (@hookjameshook) December 6, 2020

Kdo pour toi ! Oui pour toi ! pic.twitter.com/g46tYW561A — greub🐑 (@greub1) December 6, 2020

En cas d’égalité à la fin de la deuxième prolongation, les deux équipes se départageront lors d’une dictée.



C’est le seul moyen de maintenir un suspense à la hauteur du match. — Bastien Joseph (@BastienJoseph) December 6, 2020

Quand il va falloir passer de cet Angleterre-France à Pau-Castres ça va faire tout drôle... 🙄😂 #ANGFRA #ENGFRA — Clement Lafon (@clement_lafon) December 6, 2020

Les anglais jouent à 16 contre 15 avec l'arbitre, ça devient voyant là #ANGFRA — Mister Rieu (@MisterRieu) December 6, 2020

Quel match !! ENGvsFRA

Allez les Bleus — Ueleni FONO (@uelenifono) December 6, 2020

France the winners for me, Geoff. 🤭 — Nick Heath (@nickheathsport) December 6, 2020

There's a reason they call it Test match rugby. Hell of a game — Lima Sopoaga (@LimaSopoaga) December 6, 2020

Qu’importe le résultat, quelle magnifique performance de notre XV de France !!

Match qui confirme la qualité du réservoir Français et quelques fondamentaux du Rugby.

1. Le manque d’humilité se paie toujours cash

2. La motivation reste l’ingrédient majeur de la haute performance. — Jean-Marc LHERMET (@JM_Lhermet) December 6, 2020

La France a gagné ce match ..

ok y a pas la victoire mais ils ont gagné au niveau de l engagement, du physique et du mental !

Bravo à nos gamins 🏈🏈🏈🏈#ANGFRA — CHRIS (@Christo_mat) December 6, 2020

C'est pénalité contre Itoje sur cette dernière action... Qu'importe c'est de nouveau un match fondateur pour ce groupe!

Magnifique 👏🏼#ANGFRA 🏉 — Damien Neveu (@damneveu) December 6, 2020

Putain quel plaisir et quelle déception en même temps... — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) December 6, 2020

Énorme prestation de ce XV de France new look. Farrell pas en veine face aux poteaux certes, mais un engagement de tous les instants, et de vraies bonnes satisfactions. Encourageant pour la suite !! — Thibaut S. (@ThbtS) December 6, 2020

🇫🇷bravo les bleus 🇫🇷

On peut rêver en grand Grace à vous !!! — sylvain Marconnet (@smarconnet) December 6, 2020

Quel courage de cette belle équipe de France 💪🏉#honneuretfierte https://t.co/pIGaFnBU8o — christian califano (@chcalifano) December 6, 2020

Bravo les bleus ! Malgré le résultat, vous avez rendu fiers bcp de français ! 🇫🇷👌🏾💙🤍❤️ #ENGvFRA — Yannick Nyanga (@YannickNyanga) December 6, 2020

En vrai la mort subite c’est pas compatible avec le rugby, l’arbitre pèse trop sur le résultat avec ce format là #ANGFRA — VV (@VinvinLag) December 6, 2020

Merci @FGalthie de dire que le match se joue sur des décisions 👍🏻 marre des langues de bois face à ce genre de prestations arbitrales, et je parle autant de l’arbitre de champs que des arbitres de touche inexistants ! — Parce Que Toulon !!! (@parcequetoulon) December 6, 2020

Ces Bleus nous rendent fiers.

Ils ont été héroïques.



Merci pour cette démonstration de courage et de solidarité.



Toujours y croire#Merci #ANGFRA #XVdeFrance @FranceRugby @FGalthie — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) December 6, 2020

Je pense que la fermeture actuelle des bars est une très bonne chose pour notre santé à court terme. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) December 6, 2020