Ce jeune 3e ligne allemand poursuit plus que jamais son rêve de jouer pour les All Blacks

La parcours d'Anton Segner est incroyable à plus d'un titre. Ce jeune troisième ligne allemand rêve de porter le maillot des All Blacks et s'en donne les moyens.

Si vous nous lisez assidument, le nom d'Anton Segner ne vous est sans doute pas inconnu. Ou tout du moins son histoire, particulièrement inspirante et insolite. Ce jeune allemand fan de Richie McCaw a un rêve : jouer pour les All Blacks. Et depuis notre premier article publié en 2018, le troisième ligne de 1m92 pour 108 kilos s'en est un peu rapproché. Après avoir obtenu une bourse au sein du Nelson College, il a intégré l'équipe de rugby première et en est devenu le capitaine. Sous son leadership, ils ont remporté le titre pour la première fois depuis 2012 l'an passé. En parallèle, il a rejoint l'académie des Crusaders, quadruples champions en titre du Super Rugby, en 2018. Cette année-là, il a eu l'honneur de représenter la Nouvelle-Zélande chez les jeunes pour affronter les Fidji et l'Australie avec les moins de 18 ans. L'occasion pour lui de vivre son premier haka. Un moment particulièrement irréel pour lui comme il le confie via Rugby Pass : "Quand j'avais neuf ans, j'ai commencé à jouer au rugby. En regardant les moments forts de la Coupe du monde 2011, j'ai vu Piri Weepu faire le haka. Et je me suis dit : 'Mec, ce serait génial de faire ça un jour."





Portera-t-il un jour le maillot des All Blacks ? Les changements dans la règle d'éligibilité va l'obliger à se montrer patient. En effet, il faut résider non plus trois ans mais cinq pour être éligible en tant qu'étranger. "En 2017, la règle était que vous deviez vivre dans le pays pendant trois ans, et chaque année, vous n'êtes pas autorisé à quitter le pays pendant plus de six semaines". Obligé de rentrer en Allemagne pendant six mois pour terminer ses études, il a vu sa première année de résidence "annulée". Avant son retour en Nouvelle-Zélande, World Rugby a fait évoluer son règlement. Il ne sera éligible dont qu'à ses 21 ans. S'il sera trop vieux pour jouer avec les U20, il pourrait bien avoir sa chance avec les grands.



Ses performances ne sont pas passées inaperçues au pays du rugby. Il a en effet été recruté par l'équipe des Tasman Makos, engagée en Mitre 10 Cup, et a joué deux matchs au mois d'octobre (40 minutes de jeu comme remplaçants) à seulement 19 ans. Plus tôt cette année, il avait également été invité par Scott Robertson à participer aux entraînements de pré-saison avec les Crusaders. Le Super Rugby pourrait donc être la prochaine étape qui le mènera peut-être jusqu'aux All Blacks. Jouer pour son pays natal, dont la sélection est 30e mondiale, ne l'intéresse pas. Plus jeune, et alors qu'il était en tournée avec son club en Angleterre, il avait même dit non à une opportunité d'intégrer l'académie des London Irish. Ce qui aurait pu le mener au XV de la Rose. Maintenant qu'il a gouté au maillot à la fougère argenté, il n'y a plus rien d'autre qui compte.