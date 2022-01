CARNET NOIR. Disparition tragique de Jordan Michallet (Rouen)

L'ouvreur de Rouen Jordan Michallet a été retrouvé mort ce mardi au pied d'un immeuble en construction. Formé à Voiron, il était âgé de 29 ans.

On apprend ce mardi la disparition soudaine et tragique de Jordan Michallet. Selon les premières informations, il pourrait s'agir d'un suicide. L'ouvreur jouait à Rouen depuis 2019 après avoir été formé à Voiron. Il avait également défendu les couleurs de Grenoble ou encore de Bourgoin. Âgé de 29 ans, il a été retrouvé au pied d'un immeuble en construction de Rouen en milieu de journée peu de temps après avoir été impliqué dans un accident de la route non loin de là. Malgré un massage cardiaque prodigué sur place par un étudiant, il n'a pu être réanimé. Arrivé à Rouen en 2018, il s'était fait sa place avec le RNR (plus de 75 matchs joués, plus de 635 points inscrits) jusqu'à sa prolongation jusqu'en 2025 en décembre dernier. Cette saison, il avait participé à 16 rencontres dont 13 comme titulaire. "La famille du Rouen Normandie Rugby a la profonde douleur de vous annoncer le décès de notre si cher Jordan Michallet. Cette affreuse nouvelle plonge l’ensemble du club dans une peine immense."

C’est avec une immense tristesse que nous venons d’apprendre le décès de Jordan.

C'est avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Jordan.

Provale adresse ses sincères condoléances à sa famille et son entourage.

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.