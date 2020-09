Calendrier international : Dialogue en vue entre la FFR et la LNR

La FFR a précisé qu’elle discuterait avec la LNR au sujet des matchs internationaux. Sans accord, la LNR attaquera la FFR en justice.

C’est la conciliation de la dernière chance. La LNR via un courrier a proposé à la FFR d’organiser une réunion de conciliation qui risque d’avoir lieu entre samedi et lundi. La FFR a répondu favorablement à ce courrier et participera à cette réunion. « C’est très important, indique Serge Simon, vice-président de la FFR, à RMC Sport. Nous sommes toujours optimistes sur le fait de trouver une solution. On est optimiste et convaincu qu’on va trouver un accord pour aborder cette fenêtre d’automne très particulière dans des conditions avantageuses à la fois pour le XV de France et les clubs. Depuis le début, on fait des propositions et on va y arriver. » Autumn Nations Cup 2020 - Découvrez le calendrier complet de cette compétition inédite Depuis des semaines le dialogue est rompu entre les deux parties en raison de la libération des internationaux pour les matchs de l’automne. Les clubs étaient d’accord pour les libérer 5 matchs alors que la Fédération a programmé 6 matchs. La FFR s’est justifiée en rappelant que c’est World Rugby qui a établi le calendrier : "Il y a une position de World Rugby qui s’impose et qui, à l’intérieur de cette position, doit nous amener à trouver un accord, explique Serge Simon. C’est là où il y a une marge de discussion possible. » Si les deux parties ne parviennent pas à un accord durant cette réunion la LNR est prête à engager une action en justice devant lie Conseil d’Etat.

LNR VS FFR : La Ligue sur le point d’attaquer la Fédération en justice