6 Nations 2021. ''Ça va piquer les 15 dernières minutes'' : le discours prémonitoire du capitaine Ollivon [VIDÉO]

Le capitaine du XV de France Charles Ollivon a tenu un discours juste et prémonitoire concernant le match face au Pays de Galles.

Trois jours après, l'émotion commence à retomber concernant l'exploit des Bleus face au Pays de Galles. Menés dans la plupart des secteurs de jeu, on se demandait comment battre ces Gallois impressionnants sans faire de bruit. La lumière est arrivée à la 82e après une belle séquence des Bleus conclue par Brice Dulin.

La FFR nous a gratifié de belles images au coup de sifflet final avec les fameux discours d'avant-match. Tout d'abord, celui de Fabien Galthié qui rappelle à ses joueurs qu'il est possible de faire chuter le Pays de Galles sans sur jouer. Mais c'est le discours du capitaine déjà emblématique de cette génération bleue qui fait écho cette soirée folle. Charles Ollivon promet que les 15 dernières minutes vont être dures et qu'il faudra aller chercher la victoire, et tout cela avant le coup d'envoi du match. Cette phrase peut paraître anodine, mais elle montre que, encore une fois, rien n'est laissé au hasard dans ce groupe du XV de France. Tout est calculé et analysé, tout doit être pris en compte afin de permettre aux joueurs de ne penser qu'à leurs rôles une fois sur le terrain.