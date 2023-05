Top 14. À Brive, Patrice Collazo ne digère absolument pas ce départ

Le manager de Brive, Patrice Collazo a fait part de son incompréhension envers la direction suite au départ de l’entraîneur des ¾ Jean-Baptiste Péjoine.

Brive évoluera en Pro D2 l’an prochain. Le club va devoir faire face à plusieurs départs de joueurs. Mais il y a aussi du mouvement dans le staff puisque l’entraîneur des ¾ Jean-Baptiste Péjoine ne sera plus au club la saison prochaine. Un départ qui ne fait pas l’unanimité, notamment du côté du manager Patrice Collazo qui envoie un petit taquet à la direction comme le rapporte La Montagne : “Des explications ? Demandez à la direction. C'est une personne qui a donné 22 ans au club. Ce n'est pas ma décision. Si vous voulez des explications, il faut demander à la direction. J'ai apprécié l'homme. J'ai apprécié le technicien. Je pense que c'est une grosse perte pour le club. Ce n'est que mon avis.”

RUGBY. Après 22 ans en noir et blanc, Jean-Baptiste Péjoine tourne la page avec Brive !



Après 22 ans de bon et loyaux services, Jean-Baptiste Péjoine fera son dernier match avec Brive à Ernest-Wallon pour clôturer cette saison galère pour Brive. Cette rencontre, il aura l’occasion de la vivre au bord du terrain. “Pour son dernier match, je vais le faire sur le banc de touche à Toulouse avec lui. Je pourrais dire que j'ai fait un match avec JB Péjoine bord de terrain et je vais le faire avec grand plaisir”, ajoute Patrice Collazo. C’est donc une page de l’histoire du CAB qui va se tourner à l’issue de la saison et de ce match face à Toulouse à Ernest-Wallon.

TRANSFERTS. Sanchez, Bruni, Abadie... Ces cadres de Brive qui ne seront pas de l'aventure en ProD2 !