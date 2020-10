Bristol - La folle journée loin de la finale de Steven Luatua

S’il n’a pas pu jouer vendredi, le capitaine des Bears a tout de même été sacré champion d’Europe. Mais pas que...

Son transfert outre-Manche avait beaucoup fait parlé. En 2017 et alors âgé de 26 ans, Steven Luatua avait en effet rejoint Bristol, alors promu en Premiership, en grande partie pour mettre financièrement à l’abri sa famille comme il ne l’avait pas caché, et ce, alors qu’il était encore un potentiel All Black dans la force de l’âge. Vendredi, l’ancien troisième ligne des Blues a refait parler de lui au-delà des frontières anglaises en étant cette fois annoncé forfait à quelques heures seulement de la finale de Challenge Cup face au RCT. Une lourde perte pour le club du mécène Steve Lansdown - déjà privé de ses vedettes Charles Piutau et Nathan Hughes - et à la surprise générale, alors que Luatua devait initialement porter son brassard de capitaine comme à l’accoutumée.

Pas blessé, ni malade jusqu’à preuve du contraire, le forfait tardif du All Black aux 15 sélections pouvait poser question à l’aube d’une rencontre aussi importante que celle-ci. Mais la vie réserve à l’occasion des événements de premier ordre, des impondérables qui donneraient tout d’un coup une importance toute relative à la balle ovale, rappelant au passage qu’elle ne reste, dans le fond, qu’un jeu.

Ce vendredi sur les bords de l’Avon, le colosse kiwi (1m94 pour 115kg) ne battait pas le pavé, non, il attendait la plus belle chose que la vie puisse donner, un enfant. Déçu malgré tout de ne pas pouvoir mener ses troupes à Aix-en-Provence, celui-ci avait tout tenté pour éventuellement rejoindre ses coéquipiers en tribune si toutefois son nourrisson pointait le bout de son nez plus tôt que prévu. Jusqu’à être prêt à réserver un vol charter pour rejoindre Maurice-David à la hâte.

Fin heureuse et remerciements

Au final, la petite dernière de la famille Luatua ne se fit pas désirer bien longtemps et naquit quelque 45 minutes avant le coup d’envoi de la finale seulement. Dans la foulée et comme vous avez pu le voir, Bristol n’eut pas vraiment besoin de son habituel capitaine pour l’emporter face à Toulon (32 à 19), malgré des sueurs froides jusqu’à l’heure de jeu et l’essai de Malins. Pour le plus grand bonheur du Samoan d’origine. Les cannes de Semi Radradra et le pied de Calum Sheedy ayant fait le reste, "Dolph" venait d’être en effet papa et champion d’Europe dans la même journée. Une première dans l’histoire de ce jeu à notre connaissance.

Euphorique, l’ancien flanker des Blacks ne manqua pas de remercier tout ce petit monde sur les réseaux sociaux. « Merci à Pat (Lam) et mes coéquipiers de me comprendre et de me permettre de rester en retrait », écrivait-il avant de citer le message poignant de son coach samoan : "Ton job le plus important aujourd’hui est d’être auprès de ta famille".

Après avoir salué les supporters des Bears, Steven Luatua rendit même hommage à son propriétaire en postant une image de lui, avant d’affirmer sa fierté de faire partie de ce groupe en ces mots : "J’adore cet homme. Comme beaucoup, il a traversé des guerres avec Bristol et je suis très heureux d’avoir été capable d’offrir à lui et au club cette argenterie bien méritée". Comme le souligne Rugby Rampage, il s’agit en effet du premier titre majeur des pensionnaires de l’Ashton Gate depuis... 1983 ! Une éternité.