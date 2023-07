''Bref, pronostiqueur au Rugbynistère c'est quasiment un métier !'', les secrets du meilleur pronostiqueur de l'année

Brouffy a dominé le classement des pronostiqueurs sur le Rugbynistère cette saison. Il nous dévoile ses secrets et techniques juste avant la Coupe du monde. Sympa non ?

Premièrement, ça fait quoi d'être le meilleur pronostiqueur du Rugbynistère ?

Super content ! Ça fait longtemps que je suis inscrit sur le Rugbynistère, j'ai toujours participé aux pronos, souvent placé, quelques mois où j'ai fini en tête, mais jamais gagnant au final. Là, c'est fait, cela récompense une saison régulière, le travail à l'entrainement qui paye, merci aux coachs, aux préparateurs, au club du SCAlbi qui m'a fait confiance… vivement la saison prochaine.

Plus sérieusement, quel est ton secret pour viser juste ?

Les saisons précédentes, je faisais trop dans le scientifique, les chiffres, les stats, je consultais même la météo des matchs… le rugby est un sport collectif, donc cette année, j'ai eu une approche plus humaine, plus holiste de la chose. La "hippitude" a payé !

Est-ce que tu te renseignes beaucoup sur les matchs, les joueurs, avant de pronostiquer, ou bien est-ce que tu fais confiance à la chance et au talent ?

Je connais pas trop mal le Top 14 et les coupes d'Europe. La pro D2, je commence à y voir plus clair. Je fais surtout en fonction du contexte, je regarde les compos, les joueurs tauliers blessés, les antécédents entre les deux équipes, est-ce qu'il y a du contentieux ou pas ! Les enjeux pour la saison, voire la qualité des buteurs, car c'est important sur le style de jeu du match. Dernier exemple en date, je change mon pari cinq minutes avant France-Galles U20 en voyant les résultats des autres matchs et la config probable des demi-finales. Quelque chose me dit que les Français ont intérêt à se mettre à l'abri de manière à ensuite pouvoir faire du coaching en vue du match contre l'Angleterre et donc je leur rajoute un essai d'écart et… Bingo ! Écart exact, match bonus ce qui nous fait 90 points !! Champagne ! Bref, pronostiqueur au Rugbynistère c'est quasiment un métier quoi !

Est-ce que tu es du style à jouer toujours les mêmes équipes comme ceux qui jouent toujours les mêmes chiffres au loto ?

Non du tout, on est là pour gagner, pas d'affect, je suis capable de pas pronostiquer Toulouse ! Par contre, le système de paris sur l'intervalle de points adoptés depuis quelques années m'a incité à comprendre et travailler les “scores types” qui sont assez logiques et reviennent régulièrement. Mais je ne vais pas dévoiler tous mes secrets ici, peut-être qu'on nous lit :D

Le rugby est-il un sport facile à pronostiquer ou au contraire, est-ce le plus compliqué ?

Ça dépend du championnat. La coupe d'Europe, c'est assez facile, il suffit juste de voir rapidement quelles sont les équipes qui y vont en touriste (coucou Castres…). Le Top 14, il n'y a pas beaucoup de surprises en général sauf les deux clubs parisiens qui sont assez réguliers dans le n'importe-quoi. La Pro D2 à certains moments, c'est tendu, on sent qu'il y a de grosses impasses, des enjeux pas forcément sportifs dès fois… Mais, par rapport à d'autres sports comme le foot ou le tennis, où on se demande jusqu'à quel point ça magouille, le rugby ça reste relativement serein.

Quel résultat t'a le plus surpris durant cette saison ?

Alors pas un résultat en particulier même s'il y a beaucoup de fois où j'ai juré très fort devant les frasques du Stade Français ou de l'UBB. La grosse surprise pour moi, c'est plutôt la gestion du Leinster qui a voulu comme l'an dernier jouer sur les deux tableaux alors qu'on sait que “le doublé est impossible” depuis l'arrivée des franchises sud-africaines dans le United Championship. Résultats, ils arrivent contre la Rochelle après Toulouse, les Sharks et le Munster et là, c'est le drame ! Sauf pour O'Gara (qui déchantera un peu plus tard… ce monde est finalement assez juste...)

Tu avais parié quoi pour la finale de la Champions Cup et du Top 14 ?

La Rochelle dans les deux cas puisque le doublé est impossible… mais pas Français… bien essayé, ça a failli marcher.

Qu'est-ce qu'un bon pronostiqueur selon toi ?

Quelqu'un qui fait confiance en son intuition et ne perd pas son sang-froid comme moi étant persuadé que Toulouse va gagner le Top 14 mais votant La Rochelle car influencé par les médias “qui s'y connaissent en rugby, mais pas assez pour voir que Ntamack est en roue libre depuis le début de la saison attendant juste les 5 ou 10 dernières minutes où il faut se sortir le ... ”

Comment vois-tu cette Coupe du monde ? Va-t-on assister à des surprises ?

Malheureusement, vu le format à 20 équipes, soit au moins cinq de trop… cherchez lesquelles… la majorité des matchs de poules vont être des purges… Euh… “Entrainements” grandeur nature pour les grosses équipes où l'objectif sera le bonus et pas de casse. Et normalement, à l'instar du 6 Nations, on devrait voir ressortir les débats sur le système de montée/descente plutôt qu'assister à un Springboks-Roumanie que tout le monde attend avec impatience, style : “entre mangeurs de nouveaux-nés, ça devrait être festif comme rencontre... ”



Pour la surprise, j'aimerais bien que les Fidji viennent perturber un peu les choses, mais pour ça il faudrait que les mecs ne se blessent pas au fur et à mesure. Ce qui est assez récurrent chez eux vu que certains sont en verre. Et qu'ils n'oublient pas leurs cerveaux avant de venir en France, manière de se rappeler des règles et de jouer collectif. Ce qui n'est pas gagné non plus.

Un prono pour le titre mondial ?

Mmmmhhh, l'Irlande a dévoilé son jeu deux ans trop tôt, plus de surprise possible, ils ne passeront pas. La Nouvelle-Zélande c'est l'inconnu, mais le fait que ce soit en France, ils vont avoir le syndrome Brésil 1998 et se liquéfier. Reste donc nous, à condition d'éviter les cartons rouges à la c** et les blessures à la c** aussi et évidemment qu'on ne perde pas contre l'Argentine en demie… ça fait beaucoup… c'est mort… sauf si Ntamack ... donc au final, c'est l'Afrique du Sud qui va gagner avec un doublé de Kolbe qui sera en pleine forme vu qu'il est à mi-temps depuis 2019 ! À vous les studios.