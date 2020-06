Béziers : en colère, Dominici règle ses comptes, et promettait un recrutement XXL

Dans une conférence de presse improvisée à Béziers, l'ancien international a voulu régler ses comptes.

Le feuilleton du printemps a-t-il vraiment pris fin... alors que l'été vient à peine d'arriver ? Le projet de reprise de l'AS Béziers Hérault mené par Christophe Dominici et des investisseurs émiratis semblait en bonne voie. Seulement, ce mardi, la formation de Pro D2 annonçait officiellement la "victoire" du contre-projet made in Béziers, qui permet à René Bouscatel d'accéder à la présidence.

Béziers : le projet des émiratis repoussé, René Bouscatel nommé président du club !Un terrible camouflet pour le clan Dominici. Ce dernier a d'ailleurs voulu régler ses comptes dans une conférence de presse improvisé. Micro en main et devant environ 400 personnes, l'ancien international a d'abord confié : "je sais qu’il y a beaucoup de colère parmi vous aujourd’hui et j’en ai également aussi." Pour lui, la direction n'a pas respecté son projet : "nous avons été traités dans cette histoire comme des moins que rien."

Je n’étais plus dans le rugby. Quand on m’a proposé ce projet et qu’on m’a convaincu, j’ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Nous avons été confrontés à de l’injustice, des coups bas, de la médisance. - via Actu Rugby

Toujours via Actu.fr, on apprend que Dominici souhaite désormais faire appel à... Bernard Laporte et à la ministre des sports, Roxana Maracineanu. "Et puis ça n’engage que moi, mais je mets en cause la validité de la DNACG et de cette institution. J’ai dit que j’irai jusqu’au bout, j’ai le soutien de tous, j’ai rencontré les principaux acteurs notamment les anciens du Grand Béziers. Ce n’est que la vérité et tout peut-être prouvé."

Un recrutement XXL à oublier ?

Le nom de Michael Cheika était sorti dans la presse. Ceux de Benjamin Fall et Ma'a Nonu également. Ce mardi soir, Dominici a révélé d'autres noms, censés rejoindre une équipe de galactiques : l'ancien de la maison, Charly Malié, les Argentins Santiago Medrano et Matias Alemanno, le All Black Jordan Taufua, le Wallaby Marika Koroibete et l'international anglais, Semesa Rokoduguni. Un recrutement qui pose question, entre le salary cap et les quotas de JIFF à respecter, mais des noms qui feront probablement rêver les suppporters...

Dominici en conférence énumère les joueurs qui avaient accepté de l’accompagner dans son projet #ASBH #Beziers #rugby pic.twitter.com/MAmL71b3Dp — Midi Libre Béziers (@MLBeziers) June 23, 2020

Côté staff, Rodrigo Roncero et Juan Martin Hernandez auraient dû rejoindre l'Hérault, quand Frédéric Michalak devait lui devenir le directeur de la cellule recrutement et de la formation.