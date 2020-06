Béziers : le projet des émiratis repoussé, René Bouscatel nommé président du club !

Dans un communiqué publié sur son site, le club de Pro D2 a officialisé la venue de l'ancien patron du Stade Toulousain.

René Bouscatel est donc le nouveau président de l'AS Béziers Hérault. Dans un communiqué publié sur son site, la formation de PRO D2 a tenu à démentir les informations selon lesquelles des garantiers financières auraient été apportées par les investisseurs émiratis désireux de reprendre le club.

Béziers : les garanties financières des émiratis sont là, une nouvelle étape a été franchieC'est donc le contre-projet, où l'ancien patron du Stade Toulousain était impliqué, qui l'a emporté à la majorité. "Un vrai projet, Biterrois, concret et réaliste," précise le communiqué. Sauf surprise, les Nonu, Fall et Cheika ne verront donc jamais le Stade de la Méditerranée. Et c'est donc René Bouscatel qui assurera la présidence du club, lui qui expliquait via Actu Rugby : "Il faut que le club se structure davantage et se mette en situation de développer des activités économiques pour faire vivre un projet sportif. Et cela me paraît tout à fait faisable. On m’a proposé de mettre en place ce projet en qualité de président du Directoire. Je suis prêt à accepter."

Voici le communiqué complet :