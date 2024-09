''Battu par mon propre pays'', le favori à la présidence de World Rugby abandonne, Benazzi favori ?

Surprise dans la course à la présidence de World Rugby : John Jeffrey abandonne. Ce retrait augmente considérablement les chances d'Abdelatif Benazzi.

L’ancien troisième ligne écossais John Jeffrey, considéré jusqu’à peu comme le grand favori pour prendre la tête de World Rugby, a annoncé mercredi qu’il retirait sa candidature.

"Il y a beaucoup de politique. Je sais que j'étais favori pour gagner. Il y avait de l'opposition en termes de candidats d'Italie, de France et d'Australie et si j'avais été battu par l'un d'entre eux, je leur aurais serré la main et dit 'bien joué'," a commenté ce dernier.

Un revirement inattendu qui bouleverse l’élection prévue pour novembre prochain. La décision de Jeffrey fait suite à la perte du soutien de sa propre fédération, un coup dur pour celui qui avait l’ambition de succéder à Bill Beaumont à la présidence.

Je suis très amer. Je suis très contrarié, très, très contrarié. Être battu par son propre pays fait vraiment, vraiment mal. (source :BBC)

À la lumière de la décision de Scottish Rugby, Jeffrey a choisi de démissionner de l'ensemble de ses postes. Il va retourner dans sa ferme de Kelso dans les Borders. "Ce qui me reste en travers de la gorge, c'est que j'ai été battu par mon propre pays. Mon propre pays a retiré sa nomination à la dernière minute, ce qui est incroyable."

Ce retrait ouvre la voie à Abdelatif Benazzi, ancien capitaine emblématique du XV de France et figure respectée du rugby international. Le Franco-Marocain devient désormais le favori pour la présidence.

Avec une carrière impressionnante, notamment sous les couleurs de l’équipe de France, Benazzi incarne pour certains une vision nouvelle pour le rugby mondial. Il prône un modèle plus inclusif, avec une volonté de renforcer l’empreinte du rugby dans des territoires émergents.

Sa candidature, initialement perçue comme outsider face à Jeffrey, gagne désormais du terrain, et le monde du rugby attend avec impatience de voir comment il façonnera l’avenir de l'ovalie en cas d'élection.

L'ancien Tricolore est en concurrence avec l’ancien international australien Brett Robinson et l’Italien Andrea Rinaldo. Deux représentants français ont déjà occupé ce poste : Albert Ferrasse, de 1980 à 1987, puis Bernard Lapasset entre 2008 et 2016.