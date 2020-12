Avec sa collection « Joe Tekori, le guerrier des Samoa », Religion Rugby rend hommage au rugby des îles

Joe Tekori est au coeur de la nouvelle collection de Religion Rugby. La marque sportswear propose des vêtements qui rappellent les origines du Samoan du Stade.

Quand on pense aux îles du Pacifique, l’un des premiers mots qui nous vient à l’esprit est souvent « fleuri ». Certainement en référence aux paysages paradisiaques et aux vêtements colorés que se plaisent à porter les locaux. Mais si la culture et la joie de vivre des Océaniens sont une aubaine pour nous les Français afin de s’aérer l’esprit, force est de constater que leurs tenues, aussi belles soit-elles, paraissent parfois un peu excentriques dans notre société. Mais avec la nouvelle collection de Religion Rugby, l’harmonie sera désormais parfaite.

Dans sa nouvelle gamme institulée « Joe Tekori, le guerrier des Samoa », la marque sportswear rend donc hommage à l’un des principaux ambassadeurs du rugby des îles dans l’Hexagone en la personne du deuxième ligne du Stade Toulousain. Car en plus d’être le fer de lance du pack Rouge et Noir ainsi que le guerrier que l’on connaît tous, le colosse samoan (1m98 pour 127kg) est aussi un vecteur de cohésion et de bonne humeur dans la vie d'un groupe. C’est ainsi qu’il a été choisi pour représenter cette collection à l’identité maorie forte, créée dans le but de rendre hommage à tous les îliens qui subliment le rugby dans notre championnat et aux 4 coins du globe.

Toujours souriant, « papa » du vestiaire toulousain, on ne peut mieux intégré dans l'Hexagone, Iosefa n'en reste pas moins très attaché à son archipel natal et cela se ressent dans sa vie quotidienne. Au-delà d'être un gros porteur de balle et adepte du jeu après contact dans le plus pur style samoan, le deuxième de bientôt 37 ans aime aussi s'habiller des vêtements rappelant son identité.

Ce n'est pas pour rien que son association avec Religion Rugby se caractérise par des hauts couleur bleu marine à l'effigie des Samoa. Ou qu'une marinière et ses épaules fleuries rendent hommage à la biodiversité exceptionnelle de l’archipel du Pacifique. Et que certains articles comportent des détails brodés comme son nombre de sélections (40), des finitions rouges et noires en référence au Stade Toulousain ou un écusson associant coq français et drapeau samoan qui symbolise son adoption par le rugby français ainsi que le mélange des cultures. Tout ce qui définit sa vie, quoi !

Et puis, en grand fan de basket qu'il est, une collection autour de Joe Tekori ne pouvait pas en être sans un débardeur Samoa façon NBA, son mythique numéro 5 inscrit dans le dos à la manière des meilleurs pivots de la Ligue Américaine. Après tout, "Big Joe" le ballon orange entre les mains n'aurait-il pas des airs de Shaquille O'Neal ?

Notez qu’en étant au coeur de la prochaine collection « La légende All Black », Joe Rokocoko (46 essais en 68 sélections) honore lui aussi la marque Religion Rugby et raconte son histoire à travers celle de tout son peuple.