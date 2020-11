Avant de rejoindre les Bleus, Donovan Taofifenua plante un triplé [VIDEO]

Les Racingmen ont déroulé face à Bayonne. Donovan Taofifenua, nouvel appelé chez les Bleus, a inscrit un triplé.

Le Racing 92 recevait l'Aviron Bayonnais dans la 10e journée de Top 14. La tâche était immense pour les Bayonnais, 9e, face à des Racingmen qui sortaient d'un match compliqué à La Rochelle (défaite 6 à 9) la semaine dernière. Le match a donc été à sens unique pour les Franciliens avec au total 7 essais contre seulement deux réalisations pour les joueurs de Yannick Bru.

Parmi les beaux mouvements, on notera la forme du tout nouvel appelé chez les Bleus Donovan Taofifenua. L'ailier, qui a été champion du monde avec les moins de 20, a inscrit 3 essais. Le premier suite à une interception dans son couloir : les Bayonnais ne le reverront plus. Le deuxième est à la conclusion d'un beau mouvement en première main des Racingmen. Vakatawa décale Simon Zebo dans l'intervalle, avant de jouer un deux contre un avec Tao. Le Racing s'impose finalement 43 à 17 et prend le bonus offensif.