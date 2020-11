Autumn Nations Cup - Bézy, Etrillard et Donovan Taofifenua pour préparer la finale face à l'Angleterre

Fabien Galthié et Raphaël Ibanez ont annoncé le groupe de 31 pour préparer la finale face à l'Angleterre cette semaine.

Si généralement on ne change pas une équipe qui gagne, en France, c'est différent. La règle des 3 feuilles de matchs par joueur durant cette période automnale a obligé Fabien Galthié et son staff à revoir sa préparation et sa sélection de joueurs. Ce samedi soir, une équipe remaniée avec plusieurs nouveaux capés est venue à bout de l'Italie après une première mi-temps très loin du jeu proposé lors des premiers matchs.

Avec une deuxième victoire et un match remporté par forfait (Fidji) lors de cette Autumn Nations Cup, les Bleus sont désormais en finale face à l'Angleterre, dimanche 6 décembre à 15 heures. Afin de préparer cette échéance et pourquoi pas, faire tomber l'Angleterre, Fabien Galthié et son staff ont dévoilé un nouveau groupe de 31. On peut enfin voir Sébastien Bézy intégrer Marcoussis, ainsi que Donovan Taofifenua, le jeune champion du monde U20. Devant, on note le retour d'Anthony Etrillard en première ligne, remplaçant de Teddy Baubigny.

Le groupe

Première ligne : Aldegheri, Atonio, Bourgarit, Etrillard, Mauvaka, Neti, Oz, Kolingar

Deuxième ligne : Cazeaux, Ducat, Geraci, Pesenti, Rebbadj

Troisième ligne : Jelonch, Macalou, Tolofua, Woki, Zegueur

Demi de mêlée : Bézy, Couilloud

Demi d'ouverture : Carbonel, Jalibert

Centre : Barassi, Barraque, Danty, Moefana

Ailier : Raka, Lebel, Taofifenua, Villière

Arrière : Dulin