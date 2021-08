AUSTRALIE - Samu Kerevi revient sur la beuverie olympique qui aurait mal tourné dans l'avion

Alors que la polémique continue de faire parler dans les médias australiens, Samu Kerevi a décidé de revenir sur l’évènement.

Sans ramener de médailles, l’équipe de rugby à 7 australienne a fait les gros titres. La faute à un retour en avion trop arrosée. Ces derniers étaient accompagnés de l’équipe olympique australienne de football, les Olyroos, et auraient eu un comportement déplacé notamment à cause d’une trop grande consommation d’alcool durant leur retour au pays. Pour faire face à cette polémique, Samu Kerevi a décidé de prendre la parole. Pour Rugby Pass, le centre Wallabies explique que les joueurs de l’équipe de Rugby à 7 des Gold and Green serait innocents de toute dégradation ou désordre matériel. Sans rejeter directement la faute sur leurs compatriotes adeptes du ballon rond, mais sans démentir les événements pour autant, il précise qu’aucune preuve n’existe sur le fait que lui et ses coéquipiers aient été impliqués. DISCIPLINE - Beuveries, mouvement de foule dans l'avion... le 7 australien vivement pointé du doigt !Il précise néanmoins que “les garçons sont prêts à assumer leurs responsabilités et à admettre qu'ils ont bu quelques bières dans l'avion” mais précise que “ce n'était pas seulement notre groupe”. Il ajoute : “C’est évident que nous avons des règles à respecter. Mais c'est comme ça, les histoires sont sorties.” Actuellement à l’étranger, le trois-quarts australien se rassure cependant en disant : “Le plus important, c’est que notre famille et nos proches connaissent la vérité. Tous les autres peuvent porter des jugements et dire ce qu'ils veulent, mais le groupe et nos proches.”