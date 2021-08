DISCIPLINE - Beuveries, mouvement de foule dans l'avion... le 7 australien vivement pointé du doigt !

Lors des JO de Tokyo, certains rugbymen de la délégation australienne auraient eu un comportement inacceptable au village olympique. La fédé' devrait sévir.

L'Australie avait-elle besoin de ça ? Alors que son équipe nationale s'apprête à affronter les All Blacks lors de la première manche de la Bledisloe Cup sans 3 de ses internationaux ce samedi, pour problèmes de discipline, la Fédération australienne est confrontée à d'autres soucis du genre. Cette fois, ils concernent son équipe à 7. Si l'information avait filtré depuis plusieurs jours, les plaintes à l'encontre des ses joueurs s'acculument et il n'est plus possible de fermer les yeux sur cette affaire.

WTF - 3 Wallabies dont Koroibete écartés du groupe face aux All Blacks pour avoir forcé sur la boissonDe quoi parle-t-on ? Des Aussies engagés aux Jeux Olympiques de Tokyo ! Selon les médias locaux, plusieurs Gold and Green (fortement alcoolisés et accompagnés de leurs compères du football) auraient été à l'initiative de mouvements de foule dans l'avion les ramenant du Japon, et endommagé certains équipements de l'appareil. Il se rapporte aussi que l'organisation des Jeux se serait plainte d'immenses beuveries organisées par les rugbymen australiens (aidés par l'équipe d'aviron également) dans le village olympique. Probablement dû à une forte présence d'alcool dans les organismes, du mobilier aurait été détruit dans des chambres retrouvées sens dessus dessous et les femmes de ménage auraient signalé la présence de nombreuses traces de vomi. La cerise sur le gâteau ? D'autres nations se sont plaintes de forts bruits devant leur chambre durant la nuit afin de les perturber. Changez rien, les champions !