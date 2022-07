Atteint de la maladie du motoneurone à 33 ans, Ed Slater est contraint de raccrocher

"Gloucester Rugby est profondément peiné d'annoncer qu'Ed Slater a reçu un diagnostic de maladie du motoneurone (MND)." C'est dans un communiqué publié sur son site que le club anglais a annoncé que son joueur souffrait d'une maladie neurodégénérative. "Les maladies du motoneurone sont caractérisées par une perte progressive des neurones moteurs entraînant des troubles de la motricité et une paralysie progressive", explique le site Santé Publique France. Après six mois de tests, Slater a pris la difficile décision de se retirer du rugby professionnel avec effet immédiat à seulement 33 ans.

I want to say Thank You to everyone for all your messages of support and generosity. It gives me and my family a huge amount of strength in a time of sadness for us. I will meet this challenge head on. Ultimately I can’t win but I will fight with everything. Hope is not lost.