ARBITRAGE. 6 Nations. L'Angleterre et l'Irlande ont-elles échappé à des cartons rouges flagrants ?

Plusieurs polémiques et incidents de jeu ont marqué cette 3e journée du Tournoi des Six Nations. Les Italiens et Gallois se sentent particulièrement lésés.

Des actions litigieuses ont eu lieu tout au long du week-end dans le Tournoi des 6 Nations. À commencer par le match entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Alors que les Gallois ont une touche à 10 mètres de leur en-but, le talonneur Ryan Elias ne trouve pas de sauteur. Le ballon atterrissant dans les mains du numéro 8 Alex Dombrandt, celui-ci s'en va marquer le seul essai anglais de la rencontre. Oui, mais voilà. En regardant le départ de l'action, il semblerait qu'un certain Maro Itoje aurait poussé via son coude Adam Byrd, qui contestait le ballon en l'air. Une action que l'ancien arbitre international Nigel Owens a expliqué clairement.

Maro Itoje utilise son coude pour pousser hors du couloir son vis-à-vis et ceci est une infraction. L'arbitre vidéo aurait dû contrôler cette action.

Jugez vous-mêmes :

Autre moment litigieux de la rencontre, alors que le Pays de Galles revenait au score, un plaquage litigieux de Joe Marchant sur Josh Adams a retenu l'attention des supporters gallois. Devant son écran, Rassie Erasmus, directeur du Rugby en Afrique du Sud, dont la suspension a pris fin début janvier suite à ces attaques sur le corps arbitral pendant la Tournée des Lions Britanniques et Irlandais, a réagi sur Twitter. Dans un message plus qu'intriguant, il encense la défense anglaise. Sauf qu'on y voit un ralenti volontaire de sa part, centré sur le plaquage de Marchant sur Adams.

In my opinion this is what make Wales always a difficult team to beat!! Dan Biggar has the BMT in the 77th min to kick the cross kick on the spot to Josh Adams! Well defended by England ! pic.twitter.com/O4CQwVCjpd — Rassie Erasmus (@RassieRugby) February 28, 2022

"Dan Biggar a eu la lucidité à la 77ᵉ minute de taper à l'aile de Josh Adams, où l'espace était libre ! Bien défendu par l'Angleterre ! " Un brin de sarcasme de la part du champion du Monde 2019 ? Car on y devine bien un contact de l'épaule de l'Anglais à la tête du Gallois. Auquel cas, sans circonstances atténuantes, le rouge aurait été justifié. Adams étant d'ailleurs sorti du terrain pour protocole commotion…

Irlande - Italie : deux poids deux mesures ?

Si l'explication des Italiens ayant joué à 13 contre 15 est actée, revenons sur un plaquage de l'Irlandais Ryan Baird sur le remplaçant italien Alessandro Fusco. Le talonneur italien Hame Paive, ayant été sanctionné d'un carton rouge pour son plaquage dangereux sur Dan Sheehan, peut-on parler d'une situation semblable sur cette action ?

I just keep wondering why the TMO failed to make the ref assess this hit.

Surely inconsistent given the previous decision in the same match.#IREvITA #GuinnessSixNations #SixNations #SeiNazioni pic.twitter.com/0M4X6QZZR6 — Italian Rugby Players Abroad (@italiansrugby) February 27, 2022

À aucun moment, Baird ne se baisse sur son plaquage. Ce qui a largement poussé Brian O'Driscoll et Rory Best sur la chaine de télévision ITV à s'interroger lors de l'analyse d'après match. "Ça aurait dû être vérifié, c'est une très mauvaise technique de plaquage ". Pour l'heure, le deuxième ligne du Leinster n'a pas été cité, alors que selon l'ancien international gallois Andrew Coombs (10 sélections), la faute était évidente en direct :

Que cherchent les arbitres lorsqu'il y a plaquage comme ça ? En regardant le match en direct, c'était évident que le plaquage était haut.

Les critiques pleuvent sur le corps arbitral de ces deux matchs. Mais pour l'heure, aucun spécialiste de l'arbitrage n'a tranché sur les plaquages de Joe Marchant et Ryan Baird.