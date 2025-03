Après Yacouba Camara, un ancien Tricolore dit aussi définitivement adieu au XV de France

Comme Yacouba Camara avant lui, Wilfrid Hounkpatin a fait son choix. L’ancien international français s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière… sous les couleurs du Sénégal.

"Donner du sens à mon avenir"

Il a connu le maillot bleu, goûté à l’exigence du XV de France lors de la tournée 2021 en Australie, mais Wilfrid Hounkpatin a choisi de suivre une autre voie. Le pilier de Montpellier a décidé de représenter le Sénégal sur la scène internationale.

À 33 ans, celui qui compte 1 sélection avec les Bleus veut désormais s’investir pleinement pour le pays de ses origines familiales.

Une décision qu’il explique par un besoin de transmission, d’identité, et d’impact au-delà du terrain : "Il est important de donner du sens à mon avenir, de répondre à un projet de développement sur les terres du lion. Cette terre qui a vu naître mon père", confie-t-il via les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram

Dans la lignée de Yacouba Camara, lui aussi passé du XV de France au Mali, Hounkpatin ouvre une voie inspirante, dans un contexte où les règles World Rugby permettent désormais aux joueurs de changer de sélection après trois ans sans cape.

Une aventure humaine et rugbystique

Ce choix, c’est aussi un beau coup de projecteur pour le rugby sénégalais, qui ambitionne de se structurer davantage. Avec un joueur de ce calibre, passé par Castres et désormais à Montpellier, le Sénégal gagne un leader expérimenté, solide en mêlée fermée, précieux dans le combat. On imagine qu'il y a eu des discussions avec le MHR pour le libérer lors des fenêtres internationales de la sélection sénégalaises comme la Coupe d'Afrique.

“L’arrivée de Wilfrid est une étape clé pour notre équipe. Il apporte son expérience du Top 14 et du rugby international, ainsi qu’un état d’esprit combatif qui correspond parfaitement aux valeurs du XV du Sénégal. Son choix de nous rejoindre témoigne du potentiel et de l’attractivité de notre projet. Nous sommes impatients de le voir porter nos couleurs et d’apporter toute son énergie à notre ambition", a commenté Omar Sy, manager du XV du Sénégal, via Instragram.

Voir cette publication sur Instagram

Pour Hounkpatin, l’heure n’est pas au calcul, mais à l’envie de servir une cause. Et si le rugby international devenait un peu plus riche grâce à ce genre d’initiatives ? Dans l'hémisphère sud, plusieurs anciens All Blacks ou Wallabies avaient déjà fait ce choix en retrouvant leurs racines iliennes. Wilfrid Hounkpatin est attendu lors des prochains rassemblements de l’équipe sénégalaise. Avant une potentielle première sélection.