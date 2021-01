Angleterre - Danny Cipriani critique le jeu ''terne'' d'Eddie Jones

L'ancien ouvreur du XV de la Rose s'est exprimé sur sa vision qu'il avait du XV de la Rose sous l'ère Eddie Jones.

Danny Cipriani c'est 16 sélections avec l'Angleterre mais une histoire d'amour qui n'a pas duré. Passé par les Wasps et Gloucester, on sait tout le caractère du joueur. Dernièrement, il a accordé une interview au Daily Mail et on peut dire qu'il n'a pas épargné la sélection de son pays. Ou du moins, son sélectionneur. Cipriani est connu pour son jeu fantasque, bien loin du rugby que pratique Eddie Jones, plus pragmatique. On rappelle que le joueur n'est plus sous contrat avec Gloucester depuis un mois, et n'a pas connu le maillot floqué d'une rose rouge depuis 2016. Cipriani s'est exprimé au sujet de sa carrière, dévoilant qu'il a eu des offres à l'étranger, rappelant que les raisons financières ne l'ont jamais attirées contrairement au défi de remporter un titre.

Pour Danny, "le rugby actuel est un peu terne. C'est devenu une guerre d'usure et de territoire. Les gens qui sont au sommet du jeu dans ce pays, c’est ce pour quoi ils sont bons." Première sommation. Il continuera à critiquer le jeu d'Eddie Jones qui ne lui convient pas personnellement : "Cela tire ce sport vers le bas [...] C'est comme ça qu'Eddie veut jouer. Il veut avoir un énorme défi de coups de pied comme si son équipe était mieux sans le ballon. Avec le pack qu'il y a et tout le talent derrière, l'Angleterre pourrait jouer un rugby complètement différent en remportant quand même ses matchs. Cela permettrait d'attirer de nouveaux fans. Pour le moment, je ne sais pas comment ces derniers pourraient être séduits." Pas la langue dans sa poche.