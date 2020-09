Angleterre - Barbarians : Avec 20 000 spectateurs à Twickenham ?

Le test-match entre le XV de la Rose et les Barbarians pourrait accueillir jusqu’à 20 000 spectateurs en octobre. Un record depuis le début de la pandémie.

Une petite révolution est en marche, l’Angleterre s’apprête à jouer un match avec 20 000 personnes. Ce qui est la jauge maximale autorisée par les autorités sanitaires. Le PDG de RFU, Bill Sweeney, a déclaré via le site officiel de la fédération : «Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et les autorités locales pour le retour des fans de sport dans le stade. Le nombre de fans pouvant assister, compte tenu des exigences de distanciation sociale, sera nettement inférieur à la normale et soumis à l'accord final du gouvernement. »



Le nombre de fans autorisés à entrer à Twickenham est basé sur les exigences de distanciation sociale afin d’atténuer le risque de contamination au Covid-19. Le nombre de spectateurs sera donc de 20 000 soit 25 % de moins que la capacité totale du stade (82 000). Les participants ne pourront acheter des billets assis ensemble que s'ils sont issus d'un même foyer. De nombreuses mesures de sécurité seront mises en place, notamment :

Utilisation obligatoire de masques par les spectateurs, sauf lorsqu'ils sont dans des sièges assignés ou lorsqu'ils mangent ou boivent

Tous les billets pour le match seront numériques et, à l'exception des enfants accompagnés et de ceux ayant des exigences d'accessibilité présents avec un accompagnateur, chaque billet mobile devra être sur un appareil séparé

Système à sens unique pour gérer les mouvements de foule

Des portes d'entrée affectées pour minimiser l'accumulation de files d'attente

De vastes files d'attente à l'extérieur du stade, sur Rugby Road et Whitton Road pour gérer les files d'attente socialement éloignées;

Des désinfectants pour les mains seront fournis dans tout le stade

La fourniture de toilettes extérieures équivaudra à un match de 82 000 places, malgré la réduction du nombre de spectateurs;

Le régime de nettoyage et de collecte des déchets sera considérablement renforcé.

En France, Bernard Laporte souhaiterait obtenir une dérogation afin de disputer le dernier match du Tournoi des 6 Nations face à l’Irlande. Pour rappel, la jauge est fixée à 5 000 personnes en France. De 5 000 à 55 000 spectateurs face à l'Irlande ?