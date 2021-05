All Blacks. La jeune pépite allemande va ENFIN porter le maillot des U20 [VIDÉO]

On vous a souvent parlé d'Anton Segner, ce jeune allemand qui rêvait de porter le maillot des Blacks. C'est (presque) fait.

Cela fait quelque temps que nous suivons le rêve de ce jeune Allemand. Il peut paraître simple et à la portée de tous les esprits, mais Anton Segner a travaillé toute sa jeunesse pour porter le maillot des Blacks. En novembre dernier, le fan de Richie McCaw a obtenu une bourse pour intégrer l'équipe première du Nelson College. Ses débuts en 2018 dans ce même Nelson College ont fait de lui un élément essentiel de l'équipe. En six mois, Anton a fini par porter le brassard de capitaine après 7 matchs et 7 titularisations. Anton se rappelait alors de ses débuts, comme déclaré à RugbyPass : "Quand j'avais neuf ans, j'ai commencé à jouer au rugby. En regardant les moments forts de la Coupe du monde 2011, j'ai vu Piri Weepu faire le haka. Et je me suis dit : 'Mec, ce serait génial de faire ça un jour." Pour porter le maillot des Blacks, Anton devait résider trois ans dans le pays et ne pas le quitter plus de six semaines. On apprenait alors qu'il ne serait éligible qu'à ses 21 ans malgré sa sélection pour l'équipe scolaire des Blacks, la New Zealand School Team, en 2018.

Et c'est le grand moment. RugbyPass nous dévoile que la jeune pépite allemande fait partie d'un groupe de 30 joueurs des Baby Blacks (moins de 20). L'entraîneur Tabai Matson a annoncé ce mardi les heureux élus qui sortent tout droit des plus grandes écuries de Super Rugby. Le natif de Francfort voit enfin son rêve se réaliser. Aujourd'hui, Anton évolue chez les Crusaders U20 et nul doute qu'on reverra le joueur porter le grand maillot à la fougère.

