15 de France. Aldritt, Fickou, Dupont, quel capitaine pour les Bleus cet automne ?

Les rumeurs vont bon train quant au futur capitaine de l'équipe de France. En l'absence de Charles Ollivon, qui parmi Aldritt, Fickou, Dupont, Jelonch ou Marchand sera l'heureux élu ?

D’ici à quelques semaines, l'équipe de France entrera en scène lors de sa tournée automnale. Une rencontre contre l'Argentine, avant de défier la Géorgie et de se mesurer aux All Blacks, pour conclure cet alléchant programme. Des confrontations qui se feront sans Charles Ollivon, l'habituel capitaine des Bleus, touché aux ligaments croisés du genou fin mai dernier. Se pose donc la question de son remplaçant où plusieurs noms reviennent avec insistance. On parle bien sûr de Grégory Aldritt, Antoine Dupont, Antony Jelonch, Gaël Fickou ou encore Julien Marchand. Dans des propos relayés par Rugbyrama, Fabien Galtié revenait sur le sujet : ''Charles Ollivon a participé aux discussions avec les cinq joueurs cités dans la presse : il sera à Marcoussis dimanche soir pour passer le relais à son successeur. C’est à ce moment-là que le capitaine sera annoncé aux joueurs [...] En Australie, Anthony Jelonch a été héroïque et porté haut les couleurs du XV de France''.

XV de France. Lebel, Flament, Buros... le groupe des Bleus pour préparer la tournée de novembre est enfin là !On rappelle qu'en l'absence de plusieurs cadres du vestiaire, Anthony Jelonch avait été désigné capitaine en Australie. De là à l'être de nouveau en novembre ? C'est possible donc, et ce même si le néo-Toulousain n'occupe pas ce rôle au sein de sa formation. À l'inverse de Julien Marchand ou Antoine Dupont, ses partenaires de club. Si le premier est le capitaine désigné des Haut-Garonnais, le second fait mieux que dépanner quand Ugo Mola décide de se passer de Julien Marchand au coup d'envoi. Les deux hommes sont en plus des titulaires indiscutables à leur poste avec le XV de France. Seront-ils choisis ?

Gaël Fikou leader de défense

Autre leader de cette équipe, Gaël Fickou. Capitaine également au sein de son club du Racing 92, le trois quarts centre français est devenu le leader de la défense tricolore. Et ce dernier ne sera pas contre des responsabilités bien plus importantes comme il le confirmait pour RMC Sport : ''Si j'ai la chance d'être capitaine, je l'accepterai avec une grande fierté [...] J'adore les responsabilités parce que ça te pousse à être irréprochable, à avoir cette adrénaline pour ne pas lâcher tes coéquipiers, il faut que je montre la voie et l'exemple. C'est une adrénaline qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs''. Le Racingman a précisé voir déjà tenu ce rôle également dans les équipes de jeunes par le passé. Enfin, capitaine à La Rochelle, Grégory Aldritt pourrait de son côté également récupérer ce bien. Véritable fer de lance, numéro huit ultra puissant, il n'est donc pas exclu de voir le Rochelais prendre le relais de Charles Ollivon. Réponse d’ici à quelques jours donc.