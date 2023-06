RUGBY. Affaire Haouas. ''C’est irrémédiable'', Elissalde déçu, Altrad ne veut pas le laisser tomber

Le pilier tricolore Mohamed Haouas a été condamné pour violences conjugales. Depuis, cette affaire a pris des proportions énormes et les avis divergent.

Mohamed Haouas est plus que jamais dans la tourmente. Le pilier du XV de France et de Montpellier a été arrêté la semaine dernière pour des violences conjugales à Montpellier. Il a été condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt. De nouveaux ennuis pour le pilier qui vont lui coûter cher. En effet, le joueur de 29 ans a été écarté du groupe du MHR ainsi que du XV de France. Alors qu'il devait rejoindre Clermont la saison prochaine, l'ASM a indiqué qu'il ne portera pas les couleurs du club sur le terrain. Pour l'heure, on ne sait même pas si on reverra Mohamed Haouas sur un terrain de rugby dans le futur. Cette nouvelle affaire extra-sportive, l’entraîneur adjoint du club héraultais, Jean-Baptiste Elissalde, la déplore comme il le confie à Vià Rugby : “Nous l’avions prévu sur la feuille de match pour sa dernière rencontre avec le MHR. C’est bizarre, nous avions comme le pressentiment qu’il pouvait se passer un truc, mais nous n’imaginions pas à ce point-là. C’est triste pour tout le monde : pour sa famille et sa femme en particulier, mais aussi pour lui, pour le club de Montpellier et Clermont. Je suis déçu par son comportement. Nous étions habitués à un “Momo” souvent hors cadre, et ça faisait partie de sa personnalité, mais là, il a franchement dépassé les bornes. Pour moi, c’est irrémédiable."

Mohed Altrad au soutien de Mohamed Haouas

Alors que le monde du rugby est bien loin d’apporter son soutien au pilier de Montpellier, son président, Mohed Altrad, lui a exprimé son soutien envers son joueur via France 3 Occitanie. Un soutien d’envergure pour Mohamed Haouas : “Nous ne le laisserons pas tomber. Je connais ce garçon depuis son adolescence. On est allé le chercher plusieurs fois au poste. La dernière fois, c'est Yacouba Camara qui s'en est chargé."