''6XL ?! Papa on a enfin trouvé un polo de Rugby à ta taille !''

Avis aux gourmands et anciens piliers, nous avons trouvé votre bonheur ! Si vous êtes amateur de rugby, et qu'un triple XL vous est petit, restez ici, ces lignes vous seront utiles.

Les grandes tailles mises à l'honneur

Nous connaissons tous quelqu'un qui galère toujours à s'habiller, qui passe des plombes dans les cabines d'essayage à batailler avec les plus grandes tailles du magasin ou qui ne commande que sur internet. Si vous ne voyez pas de qui on veut parler, c'est peut-être vous qui êtes dans ce cas-là ! Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons parler de la marque Shilton, connue et reconnue dans le paysage du rugby français.

Shilton est l'habilleur officiel des clubs de Montpellier, de Castres ou encore de Béziers

Habituellement, les marques ne dépassent pas le 3XL, et pour les costauds qui souhaiteraient être classe pour aller au match du dimanche, Shilton a pensé à tout. La marque qui fête ses 30 ans cette année propose une gamme de polos allant jusqu'aux 6XL, de quoi faire rentrer le pilier le plus solide de vos régions.

Les polos sont déjà portés par une bonne partie du public du sud, notamment à Béziers, à Montpellier et désormais à Castres, où Shilton est devenu l'habilleur officiel de ces clubs emblématiques.

Une promo pour la compétition

Qui dit Mondial, dit tous devant sa télé ou au stade pour supporter l'équipe de France. Nos Bleus n'ont jamais eu autant d'espoirs placés en eux, et cette génération dorée peut renverser les meilleures équipes, nous le savons tous.

Shilton offre un ballon de rugby pour l'achat d'un article de la Collection Rugby Nations (hors accessoires)

Pour être au mieux derrière la France, Shilton a sorti une collection spéciale pour ce Mondial de Rugby, avec des polos aux couleurs de la France, mais également de la Nouvelle-Zélande. Pour la France, le polo est prévu en bleu, en rouge, en blanc et même en bleu marine, pour que chacun puisse trouver crampons à son pied. Pour la Nouvelle-Zélande, Shilton nous propose du gris, du blanc et bien sûr du noir.

Ce n'est pas tout, vu que nos rugbymans sont coquets et prennent de plus en plus soin de leur style, Shilton offre un grand ballon de rugby pour l'achat d'un polo ou d'un sweat, histoire de s'entraîner à côté quand même ! Et si comme chez moi c'est ballon interdit dans la maison, vous pourrez en obtenir un plus petit, pour l'achat d'un tee-shirt.

Le 8 septembre prochain, la France défiera la Nouvelle-Zélande au stade de France pour le match d'ouverture du Mondial. Il ne vous reste donc pas beaucoup de temps pour être au point le jour du match, foncez !

