6 Nations - Vers un huis clos pour Irlande vs Italie ?

Après l'annonce des dates de reports des matchs du Tournoi des 6 nations, l'Irlande pourrait évoluer à huis clos selon la Fédération.

L'officialisation du report des derniers matchs du Tournoi des 6 Nations a été faite hier avec France vs Irlande le 31 octobre au Stade de France. Reporté en raison du coronavirus, le président de la FFR tenait à ce que le Tournoi se termine et ce sera chose faite.

Date, horaire, lieu : on sait quand se jouera France - Irlande !

Mais les conditions restent encore floues sur l'accès aux tribunes pour les supporters. La jauge des 5000 sera-t-elle maintenue ou bien le match se déroulera-t-il à huis clos ? Pour Irlande vs Italie, la Fédération irlandaise émet peu de doutes pour un match avec supporters. Reprogrammé au 24 octobre, le match devrait donc se tenir à huis clos selon la fédé : l'Aviva Stadium ne résonnera pas des chants irlandais ou italiens : "En conformité avec les consignes gouvernementales actuelles sur la distanciation sociale lors d'événements sportifs, il est de plus en plus improbable qu'une jauge de spectateurs puisse être mise en place à l'Aviva Stadium ou à l'Energia Park". Les féminines devraient logiquement être touché par le huis clos. L'Irlande se déplacera la semaine d'après au Stade de France pour éventuellement remonter au classement de ce Tournoi des 6 Nations à la saveur particulière.