6 Nations U20. Les futures stars du XV de France continueront de briller sur L’Équipe

Depuis 2022, L’Équipe a fait du Tournoi U20 un rendez-vous incontournable. Bonne nouvelle : le groupe conserve les droits jusqu’en 2029, avec tous les matchs des Bleuets en clair.

Bonne nouvelle pour les amateurs de rugby et fidèles suiveurs des Bleuets : L’Équipe restera le diffuseur officiel du Tournoi des 6 Nations U20 pour les quatre prochaines éditions, de 2026 à 2029.

Les Bleuets ouvrent le bal face à l’Irlande

Les champions du monde et tenants du titre du Tournoi 2025 entameront leur campagne 2026 à domicile, face à l’Irlande, le samedi 7 février à 21h sur la chaîne L’Équipe.

Un choc d’entrée face à une nation toujours redoutable chez les jeunes, et un premier test grandeur nature pour les protégés du staff tricolore, qui viseront un doublé historique après leurs performances XXL des dernières saisons.

Un Tournoi taillé pour les passionnés

Diffuseur depuis 2022, le groupe a renouvelé son partenariat avec Six Nations Rugby et proposera, comme à son habitude, l’intégralité de la compétition en direct et en clair pour les matchs des jeunes Tricolores. De l’Italie à l’Écosse en passant par l’Angleterre, les affiches s’enchaîneront chaque week-end de février à mars.

Comme pour les éditions précédentes, toutes les rencontres seront disponibles sur L’Équipe live, permettant aux plus curieux de suivre les futures stars du rugby européen, du premier au dernier match.

Un final en feu contre l’ennemi préféré

Et pour conclure en beauté ? Un France-Angleterre à la maison le dimanche 15 mars à 18h45, toujours sur la chaîne L’Équipe. L’occasion rêvée pour les Bleuets de boucler leur tournoi dans une ambiance survoltée, face à leur rival de toujours.

Avec ce partenariat prolongé, L’Équipe confirme son engagement fort auprès du rugby tricolore. Une excellente nouvelle pour le public français, qui pourra continuer à vibrer devant la nouvelle génération – celle qui écrit déjà le futur du XV de France.