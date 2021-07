VIDEO. 6 Nations U20. Réduits à 14, les Bleuets passent plus de 40 points à l'Ecosse

Après un début de match facile et totalement maîtrisé, le carton rouge de l’ailier tricolore Enzo Reybier a failli inquiéter les Bleuets dans le 6 Nations U20.

Ce mercredi 07 juillet, le XV de France U20 a affronté la dernière équipe au classement de ce 6 Nations U20, l’Ecosse. Victime de l’Italie la semaine dernière, ce jeune XV du Chardon n’a pas su trouver la solution en début de match. Fébrile, ils encaissent trois essais en moins de 20 minutes et font preuve de beaucoup d’indiscipline, amenant deux essais de pénalité en leur défaveur. Largement dominateurs, les Tricolores mènent donc 24-0 à la 25ᵉ minute par l’intermédiaire des essais de Maxime Baudonne et d’Enzo Reybier. Ce dernier va cependant être la source du principal fait de jeu du match : un carton rouge. Le jeune ailier fait basculer le centre écossais Thomas Glendinning et la première partie du corps en contact avec le sol est la tête. L’arbitre Adam Jones applique la règle et le joueur d’Oyonnax est exclu de la rencontre à la 25ᵉ minute. 6 Nations U20. Le Rochelais Haddad et le Toulousain Epée titulaires face à l'EcosseÀ 14 contre 15, le visage des Bleuets change suite à l’exclusion d’Enzo Reybier. Deux minutes après, les écossais inscrivent leur premier point par l’intermédiaire du talonneur Patrick Harrison qui inscrit un doublé dans ce match. Les U20 français vont alors voir les Britanniques remonter à 10 points d’écart. Un avantage qui reste tout de même conséquent, mais qui aurait pu inquiéter les tricolores, encaissant un douloureux 21 à 7 en 20 minutes. Heureusement, une double sanction, essai de pénalité et carton jaune, va permettre à ces derniers d’élargir l’écart. La dynamique est maintenue par Maxime Baudonne qui inscrit donc son deuxième essai de la partie.

Le score final est de 45 à 21, les Bleuets affrontent l’Irlande pour leur dernier match le 13 juillet prochain. Même s’ils ne peuvent plus remporter la compétition, les coéquipiers de Le Garrec tenteront de prendre la place de dauphin au XV du Trèfle.