6 NATIONS. Rudesse, banc à 6 avants, Woki en 2e ligne, la France est prête au combat face à l'Irlande

Fabien Galthié est revenu sur ses choix au sein de la composition de l'équipe de France pour le match contre l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations.

RUGBY. 6 Nations. La composition de l'équipe de France pour affronter l'Irlande : Moefana titulaireFabien Galthié a dévoilé la composition de l'équipe de France pour le match contre l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations. Peu de changements dans les lignes. L'un, la titularisation de Moefana, découle de la blessure de Danty. L'autre, la titularisation de Cros, est plus stratégique. Le Toulousain évoluera aux côtés de son coéquipier au Stade Anthony Jelonch et le Rochelais Grégory Alldritt. Le choix de composer une troisième ligne plus dense a été fait après la performance face à l'Italie mais aussi le contenu des entraînements depuis deux semaines et demie, mais surtout en fonction de l'adversaire, a expliqué le sélectionneur en conférence de presse ce jeudi. Le staff a pris en compte l'animation offensive et défensive de l'Irlande ainsi que ses stratégies pour établir sa composition. Dans l'esprit de Galthié et de ses adjoints, il ne fait d'ailleurs aucun doute sur le fait que Cameron Woki sera en mesure de répondre au défi physique proposé par les Irlandais.

On se prépare à être à la hauteur de l'intensité qu'ils vont nous proposer. Woki n'est pas tout seul dans le paquet d'avants. À côté de lui il a Paul Willemse, etc. Si on additionne la rudesse des huit joueurs, on aura de quoi opposer une forme de rudesse française, gauloise au pack irlandais. Cameron Woki est un joueur rude. Si je suis lui, j'entends les commentaires et c'est stimulant d'être considéré comme un joueur léger, non combattant. À lui de faire son chemin dans l'équipe et dans l'analyse de la manière dont on le définit. Cameron Woki, c'est 115 kilos, près de 2 mètres, une qualité aérienne et de coureur. C'est un jeune combattant de 22 ans. Bernard Le Roux a un autre profil de combattant. Il nous a aidés à performer et c'est toujours un déchirement de ne pas le retenir. Bernard fait partie des numéros 1 au même titre que d'autres joueurs.

C'est également pour les raisons évoquées plus haut qu'on retrouve six avant sur le banc. "Il y a effectivement un paquet d'avants qui est frais, très compact, qui trépigne du sabot et qui est prêt à attaquer la deuxième période en apportant son énergie." Ces finisseurs auront un rôle primordial lors du second acte, notamment lors des 20 dernières minutes. Ils vont apporter toute leur détermination mais aussi un oeil différent sur le match après avoir observé la première période depuis le bord du terrain. "On compte bien les lâcher en deuxième mi-temps au Stade de France." On l'a bien compris, l'équipe de France s'attend à un rude combat à Saint-Denis mais elle prête à répondre avec ses armes.