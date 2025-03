6 Nations. Quel est ce scénario (100% improbable) qui couronnerait l'Écosse ?

Avant la cinquième et dernière journée, l'Écosse conserve une infime chance de remporter le Tournoi, au prix d'un scénario hautement improbable.

Alors que le Tournoi des 6 Nations touche à sa fin, les regards sont braqués sur la France, grande favorite pour le titre après son récital à Dublin. Pourtant, l’Écosse est encore en course… mathématiquement. Oui, le XV du Chardon peut encore être sacré pour la première fois depuis 1999. Mais pour ça, il faudra un enchaînement de miracles qu’on ne voit même pas dans les scénarios les plus fous d’Hollywood.

Le scénario à cinq conditions : mission (quasi) impossible

Les chiffres ne mentent pas : l’Écosse est loin, très loin, avec 11 points et une quatrième place au classement. Pourtant, il existe une route vers le sacre… un chemin pavé d’improbabilités, voire d’utopie pure. Voici les cinq étapes du miracle écossais :

L’Italie bat l’Irlande

Petit problème : le XV du Trèfle n’a plus perdu contre l’Italie depuis… 2013, et reste sur 15 victoires consécutives face aux Azzurri.

Le pays de Galles bat l'Angleterre

Autre hic : les Gallois sont en crise profonde, avec 16 défaites de suite et une équipe en reconstruction totale.

Si ces deux prérequis se réalisent – ce qui semble déjà hautement improbable – alors l’Écosse pourra encore rêver en entrant sur la pelouse du Stade de France à 21h. Mais il leur restera alors la mission la plus délirante du rugby moderne :

Battre la France à Saint-Denis

Possible ? Oui, les Écossais l’ont déjà fait en 2021. Mais avec cinq défaites sur leurs six derniers déplacements en France, l’affaire est déjà corsée.

Le faire avec le bonus offensif, sans que la France prenne le bonus défensif

C’est-à-dire marquer au moins 4 essais et empêcher les Bleus d’être à moins de 7 points. Un Everest.

S'imposer avec… 52 points d'écart

Oui, vous avez bien lu. Il faudra coller une raclée historique aux Bleus, avec un écart jamais vu en 6 Nations. En guise de repère, le plus gros écart de l’histoire entre ces deux équipes est de… 42 points (en 2007, avec un 46-6 pour la France).

Bref, autant dire que même le pire des scénaristes refuserait d’écrire un script aussi absurde.

Un match pour l’honneur ?

Malgré tout, l’Écosse ne viendra pas en touriste. Le XV du Chardon a des arguments : un pack combatif, un Finn Russell capable de coups de génie, et une équipe qui sait embêter les Bleus. Depuis 2018, le bilan est équilibré entre les deux nations (3 victoires partout). Et si l’Écosse n’a aucune vraie chance de titre, elle peut embêter les Bleus et gâcher la fête au Stade de France.

La France devra être sur ses gardes pour éviter le piège. Car si l’Écosse ne peut pas soulever le trophée, elle adorerait empêcher les Bleus de le faire.

Le dernier challenge

Soyons clairs : l’Écosse n’a pas un seul scénario réaliste pour triompher samedi. Mais elle jouera crânement sa chance, avec la volonté de finir son Tournoi en beauté. Si les Bleus se relâchent, attention aux surprises.

Car au rugby, tout peut arriver. Mais quand il faut cinq miracles consécutifs pour gagner un titre, on peut quand même penser que le trophée n’arrivera pas à Édimbourg cette année…