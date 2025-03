Damian Penaud, un record en vue… et une philosophie intacte pour le finisseur du XV de France

Le XV de France s’apprête à affronter l’Écosse, et Damian Penaud pourrait écrire l’histoire en dépassant Serge Blanco au classement des meilleurs marqueurs.

Alors qu’il s’apprête à défier l’Écosse dans le Tournoi des 6 Nations, avec l'ambition de remporter un nouveau titre, Damian Penaud pourrait entrer un peu plus dans la légende du XV de France.

Avec 38 essais sous le maillot bleu, l’ailier de l’UBB n’est plus qu’à essai du record historique. Pour l'heure, il le partage encore avec la légende tricolore Serge Blanco. Une performance stratosphérique, mais qui, selon son père Alain Penaud, n’est qu’un détail aux yeux de son fils.

Un record à portée de main

Depuis ses débuts avec les Bleus, Damian Penaud s’est imposé comme un finisseur hors pair. Avec sa vitesse, ses appuis déroutants (ses courses en travers ?) et son sens du jeu exceptionnel, il empile les essais. Contre l’Écosse, il aura une nouvelle occasion de faire trembler les compteurs. Mais si les supporters tricolores surveillent de près ce record, l’intéressé, lui, garde la tête froide. « Le principal, ce n'est pas le nombre d’essais qu’il va marquer », confie son père Alain pour RMC.

Dans un rugby moderne où les statistiques sont scrutées à la loupe, et où la Data est primordiale à haut niveau, Damian Penaud se distingue par une approche bien différente. « La volonté pour Damian, c’est toujours d’être performant, d’amener ses qualités au service de l’équipe », poursuit l'ancien ouvreur. Plus qu’un simple finisseur, c'est aussi un joueur capable de bonifier le jeu et de faire briller ses coéquipiers. On en encore eu la preuve la semaine dernière avec sa folle course avant l'essai de Bielle-Biarrey. Un état d’esprit qui colle parfaitement au groupe actuel coaché par Fabien Galthié.

Le plaisir avant tout

Si Penaud brille sur le terrain, c’est avant tout parce qu’il prend un immense plaisir à jouer. Une philosophie qui lui vient de son enfance et qu’il n’a jamais abandonnée. « Depuis qu’il a commencé, le rugby reste un jeu, un sport où il prend du plaisir et où il essaye aussi d’en donner aux autres », souligne Alain Penaud. Une vision rafraîchissante dans un monde de plus en plus formaté, où la pression du haut niveau peut parfois étouffer le plaisir pur du jeu.

Avec un tel état d’esprit, difficile d’imaginer Damian Penaud se focaliser sur les records. Pour lui, la reconnaissance est un bonus, pas un objectif. « Qu’il soit aujourd’hui international, qu’il ait la carrière qu’il peut avoir, c’est la cerise sur le gâteau », conclut son père.

Face à l’Écosse, Penaud pourrait bien écrire une nouvelle page de son histoire avec les Bleus. Mais quoi qu’il arrive, une chose est sûre : tant qu’il continuera à s’amuser sur le terrain, c'est le rugby tricolore et l'équipe de France qui en profitera. Laquelle peut également compter sur un autre joyau du nom de Louis Bielle-Biarrey, dont les statistiques offensives sont également affolantes. S'il continue sur sa lancée, l'autre ailier de l'UBB pourrait bien rattraper son coéquipier très rapidement.