6 Nations. ‘Ne pas trop y penser’ : l’Angleterre peut-elle stopper la machine bleue ?

Alex Mitchell s’apprête à défier Antoine Dupont lors du Crunch. Conscient du défi, il loue le talent du Français mais se dit prêt à rivaliser pour mener l’Angleterre à la victoire.

Mitchell admiratif devant la prestation de Dupont

Ce samedi, l'Angleterre reçoit la France à l'Allianz Stadium, ou Twickenham pour ceux qui ont du mal avec le naming, pour un choc au sommet du Tournoi. Si les Bleus ont parfaitement lancé leur compétition face au Pays de Galles, les Anglais se préparent à un véritable test face à une équipe qui impressionne. Alex Mitchell, le demi de mêlée de Northampton, qui pourrait se retrouver en première ligne face à l'homme que tout le monde tente d'arrêter : Antoine Dupont.

XV de France. Fabien Galthié et le 'pari' du double ouvreur : la clé d’un exploit en Angleterre ?Via le site anglais Ruck, Mitchell n'a pas caché son admiration pour le capitaine toulousain, auteur d'une prestation XXL contre le XV du Poireau : "Antoine était incroyable, n'est-ce pas ? Enfin, il l'est toujours. Sa capacité à trouver les espaces, cette impression qu'il a toujours une seconde d'avance sur tout le monde... Et ses soutiens autour de lui sont tout simplement fantastiques. J'essaie toujours d'apprendre de joueurs comme lui. Il était vraiment impressionnant."

Un vrai duel à la charnière

Depuis qu'il a pris les commandes du jeu anglais, Alex Mitchell ne cesse de progresser. Moins spectaculaire que Dupont, il n'en reste pas moins un bon distributeur et un joueur doté d'une bonne d'intelligence de jeu, capable de dynamiser ses avants tout en jouant juste. Mais le défi qui l'attend samedi est immense. Lui qui s'est déjà frotté à une autre référence au poste le week-end dernier, à savoir l'Irlandais Jamison Gibson-Park.

Pour l’inimitable Eddie Jones, ces 2 avants du XV de France sont ''presque aussi importants que Dupont ou Ramos'' S'il est confirmé comme titulaire, il aura face à lui le meilleur joueur du monde en pleine confiance. Pour autant, pas question de trembler. L'Anglais assure que son équipe est prête : "On sait qu'il est un joueur exceptionnel, donc on doit en parler et comprendre ce qu'il peut apporter. Mais il ne faut pas trop y penser non plus. On ne va pas se focaliser sur un seul homme, car cette équipe de France est impressionnante à tous les postes. Il faut simplement répondre présent."

Un énorme test pour l'Angleterre

Si l'Angleterre veut faire tomber les Bleus, il lui faudra plus qu'un plan anti-Dupont. Car au-delà de son génial numéro 9, c'est un collectif parfaitement huilé qui débarque à Londres. La récente déclaration d’un autre joueur anglais affirmant que "Dupont est humain et qu'il tombe si on le prend aux jambes" a fait sourire, mais la réalité du terrain est bien plus complexe.

6 Nations. ''Dupont est humain. Si vous le prenez aux jambes, il tombe'': tranche un Anglais téméraire avant le CrunchOutre sa capacité à mettre le feu à la défense, Dupont a rappelé à tous ceux qui avaient oublié qu'il était aussi un passeur décisif hors-paire. Une qualité qui avait pris le dessus sur sa capacité à déborder les défenseurs. Mais depuis son passage à 7, le Toulousain allie parfaitement les deux. On l'a vu le week-end dernier avec face aux Gallois avec plus gestes décisifs.

Comme le dit Mitchell, le XV de la Rose aurait tort de se focaliser uniquement sur lui. Car ses coéquipiers savent également très bien se placer. Les oublier serait se mettre en très mauvaise posture défensivement. Et risquer d'encaisser des essais à la pelle comme cela avait été le cas en 2023 sur cette même pelouse. Les Anglais ont-ils les armes pour contenir la furia française ? Réponse samedi, dans une ambiance qui promet d'être électrique !