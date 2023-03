6 NATIONS. Le Pays de Galles va-t-il lâcher son Uini Atonio face au 15 de France ?

Leon Brown, solide gaillard de près de 130kg, pourrait proposer un joli duel à Uini Atonio, samedi lors du match entre le Pays de Galles et la France dans le 6 Nations.

Vos Matchs de Rugby France/Pays de Galles et Irlande/Angleterre à quelle heure et sur quelle chaîne ?C’est donc samedi que les Bleus de Galthié auront rendez-vous avec leur histoire. Seront-ils capables de ne pas lâcher leur trophée, comme ils ne cessent de le rappeler chaque semaine ? On l’a dit et répété, cela passera forcément par un exploit de l’Angleterre en Irlande. Mais aussi par infliger a minima une petite rouste à ces Gallois si mélancoliques depuis le début du Tournoi. Malgré leur victoire en Italie pour sauver les meubles, les hommes de la Principauté ne semblent pas en mesure de renverser les Tricolores à St Denis. Patauds, en manque de consistance et de puissance devant, de folie et de talent derrière, les Gallois pourraient néanmoins nous proposer une petite surprise lors de cette dernière journée du Tournoi.

6 NATIONS. Vers un attelage Ollivon/Flament en 2ème ligne pour défier le Pays de Galles ?Et pas des moindres puisque celle-ci flirte avec les standards physiques d’Uini Atonio : elle culmine à 1m88 et affiche quelque 126kg sur la balance. Un beau poulagasse que Warren Gatland pourrait enfin être tenté de titulariser pour amener du tonus à ce pack gallois si rondouillard et peu fringuant depuis le début du Tournoi. Leon Brown, puisque c’est de lui qu’on cause, pourrait être en mesure d’apporter du tonus à ce 8 de devant en manque de puissance. Un joueur méconnu du grand public et qui compte pourtant 23 sélections sous le maillot rouge à 26 ans. La raison ? Elle est que le pilier droit des Dragons de Newport n’a connu que 3 petites titularisations depuis ses débuts en 2016. Souvent blessé, longtemps réputé gros porteur de balle mais assez peu à l’aise sur les fondamentaux du poste, Brown n’a jamais réussi à s’imposer en sélection.



Samedi, alors que les Gallois se cherchent plus que jamais des gros porteurs de balle, il pourrait être une belle alternative pour répondre à la puissance au pack français. D’autant que les observateurs locaux - dont Sam Warburton - reconnaissent son gros travail effectué dans l’exercice de la mêlée ces derniers temps et militent pour sa promotion. Remuant en défense, très mobile pour son poids et surtout tranchant et explosif sur ses prises de balle, Brown est d’ailleurs connu au pays pour ses quelques essais à la Demba Bamba, à l’issue de rushs d’une trentaine de mètres. Revenu de blessure peu avant le Tournoi, il a disputé un quart d’heure face à l’Écosse et a pu jouer près d’une heure en URC la semaine dernière pour récupérer du rythme. Alors les Gallois lâcheront-ils dans l’arène leur Uini Atonio à eux ? Rien que pour ce choc de titan, nous, Français, on milite pour !