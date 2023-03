6 NATIONS. Vers un attelage Ollivon/Flament en 2ème ligne pour défier le Pays de Galles ?

Charles Ollivon s’est entraîné en numéro 4 ce mardi. Un poste qu’il n’a occupé qu’une seule fois en tant que titulaire dans sa carrière.

Paul Willemse blessé et absent face aux Gallois, on a cherché quelle serait l’option la plus probable pour remplacer poste pour poste le Montpelliérain. En oubliant que le staff des Bleus n’était pas contre l’idée de titulariser un 3ème ligne en numéro 4. C’est ainsi que ce mardi, lors de la séance d’entraînement du XV de France, les observateurs présents sur place comme ceux de L’Equipe ont pu voir Charles Ollivon occuper le côté gauche de la 2ème ligne. Forcément, le Toulonnais possède un physique taillé pour le poste (1m99 pour 114kg) et est même le second choix en numéro 4 dans la tête du staff des Bleus depuis la blessure d’Anthony Jelonch.

6 NATIONS. Qui pour accompagner Thibaud Flament en 2ème ligne face aux Gallois ?Sera-t-il aligné à ce poste samedi ? C’est une bonne question à laquelle il est encore impossible de répondre. Là, l’entraînement à haute intensité de mercredi devrait donner des informations plus fiables quant au potentiel XV de départ qui affrontera les coéquipiers de Rees-Zammit. Reste que la présence d’Ollivon décalait pour la séance du jour Flament en 5, et faisait intégrer à Sekou Macalou l’equipe titulaire. Enfin, de retour de suspension, Uini Atonio occupait bien l’axe droit de la mêlée, ce qui pourrait faire sortir du groupe le Toulousain Dorian Aldegheri.