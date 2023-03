6 NATIONS. Qui pour accompagner Thibaud Flament en 2ème ligne face aux Gallois ?

Willemse forfait, 2 principales options existent pour remplacer le Montpelliérain en numéro 5 avec le XV de France.

On l’a donc appris ce lundi : Paul Willemse ne disputera pas l’ultime match de ce Tournoi face aux Gallois. Le natif de Pretoria a rejoint son club ce lundi, touché à une cuisse. De fait, qui pour accompagner l’exceptionnel Thibaud Flament dans la cage face aux hommes de la Principauté ? Aux côtés de ce profil de vrai numéro 4 (2m03 pour 117kg), on lui associera forcément plus volontiers un numéro 5 massif. Au nom de son statut dans le groupe France, c’est donc naturellement Romain Taofifenua qui devrait intégrer le XV de départ pour faire parler sa puissance dans le jeu (2m pour 136kg). On se souvient notamment qu’à l’issue d’une suspension de ce même Willemse, le Lyonnais avait terminé le Tournoi 2021 dans la peau d’un titulaire.

6 NATIONS. Le 38 tonnes des Bleus Paul Willemse absent face au Pays de GallesMais le staff tricolore pourrait également vouloir continuer de bénéficier du physique de Grand Tao en tant que finisseur et donc le laisser sur le banc. Dans ce cas, on imagine que c’est un autre Montpelliérain qui prendrait la place de Paul Willemse. Celui avec qui le MHR a d’ailleurs été champion de France en numéro 5 et qui a fait ses débuts en Bleu en 2022 : Bastien Chalureau. Un profil robuste (120kg) qui pourrait coller avec celui de Flament. Reste à savoir si Fabien Galthié aura l’audace de faire passer un joueur de hors-groupe à titulaire directement. L’option Thomas Lavault, elle, semble beaucoup plus improbable dans la configuration à 5 avants et 3 arrières attendue sur le banc…

