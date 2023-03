6 NATIONS. Le 38 tonnes des Bleus Paul Willemse absent face au Pays de Galles

Le XV de France sera privé de son 2ème ligne Paul Willemse pour le dernier match du Tournoi.

Sur un petit nuage depuis la victoire historique en Angleterre samedi dernier, les Bleus doivent revenir à la réalité et préparer comme il se doit leur dernier match du Tournoi face aux Gallois. Un match lors duquel les Tricolores devront d’ailleurs - première piqûre de rappel - se passer de leur poutre Paul Willemse. Le forfait du 2ème ligne a en effet été annoncé ce lundi par la Fédération sans qu’aucune explication ne soit donnée et il a donc rejoint son club de Montpellier ce jour.

15 de France. Entre mobilité et puissance, Flament/Willemse : l'attelage parfait en 2ème ligne ?Une absence de poids pour les Bleus, donc, même si le Ciste devrait être remplacé en numéro 5 par un autre poids lourd en la personne de Romain Taofifenua. Habituellement cantonné au rôle de finisseur, le Lyonnais aura là l’occasion de se montrer plus longtemps sous les yeux de son staff et devra faire parler sa puissance pour concasser le pack gallois. Et ce afin que les Bleus appuient là où ça fait mal pour aller chercher un bonus offensif face aux Gallois et soigner leur différence de points. Histoire de mettre toutes les chances de leur côté pour tenter de gagner ce Tournoi 2023, même sur la corde…

6 NATIONS. Malgré la victoire de l'Irlande, le 15 de France peut-il toujours remporter le Tournoi ?