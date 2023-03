6 NATIONS. Malgré la victoire de l'Irlande, le 15 de France peut-il toujours remporter le Tournoi ?

La victoire de l'Irlande en Ecosse complique les choses pour les Bleus. Mais ils peuvent toujours arracher ce Tournoi.

L’orgueil anglais finira-t-il par parler ? On a beau s’en moquer, après les 50 pions que nos Bleus viennent d’infliger aux coéquipiers d’Itoje, force est de constater qu’il faudra bien espérer un soubresaut des British. Parce que ce week-end, sans celui-ci, les Tricolores ne pourront pas espérer remporter quoi que ce soit, et ce malgré leurs trois victoires bonifiées dans ce Tournoi. Eh oui, vous avez dû faire les calculs vous même : la victoire de l’Irlande en Écosse ce dimanche a peu ou prou entériné son Grand Chelem. Le plus dur a été fait.

VIDÉO. 6 Nations. Pas de miracle pour l’Écosse, l’Irlande domine et se dirige vers le Grand ChelemLà, le XV de France n’a donc plus son destin entre ses mains. Lors de la dernière journée, l’objectif sera clair : infliger une déculottée aux Gallois pour soigner le goal average et prier pour que l’Angleterre fasse chuter l’Irlande chez elle. A l’Aviva Stadium et au vu du contexte, cela semble peu probable. Mais qui aurait par exemple misé sur une victoire de plus de 40 points des Bleus à Twickenham, samedi dernier ? La balle ovale a ses rebonds que la raison ignore et en cas de victoire bonifiée des Français par plus de 20 points combinée à une défaite irlandaise, les Bleus pourraient donc remporter le Tournoi. Ils ont en tous cas la ferme intention de ne pas lâcher le trophée. A cœur vaillant et à talent géant…

