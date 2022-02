6 NATIONS. Lebel, Taofifenua, Fickou... Qui pour remplacer Villière face à l'Écosse ?

L'ailier du RCT Gabin Villière sera indisponible pour la rencontre face à l'Écosse dans deux semaines. Fabien Galthié devra donc décider qui le remplacera à l'aile gauche de l'attaque française.

6 NATIONS. Equipe de France. Phénoménal, exceptionnel, Gabin Villière, le nouveau chouchou des supportersL'euphorie de la victoire des Bleus face à l'Irlande est à peine retombée que nous voilà face à une mauvaise nouvelle : Gabin Villière, l'un (si ce n'est le) des meilleurs Français en ce début de tournoi doit déclarer forfait face au XV du Chardon. Blessé au visage samedi dernier, ce dernier devra donc rater le déplacement en Écosse. Un coup dur pour le staff des Bleus, tant Villière a été stratosphérique lors des deux premières journées. D'abord marqueur face à l'Italie (3 essais), il s'est également montré très bon défenseur face à l'Irlande. Son absence pèsera à coup sûr, et il faudra trouver le meilleur remplaçant possible pour un voyage qui s'annonce plus que périlleux du côté de Murrayfield. D'autant que Teddy Thomas (Racing 92) serait, selon RMC Sport, trop juste pour revenir face à l'Écosse, lui qui souffre toujours des quadriceps.

RESUME VIDEO. 6 Nations. L'équipe de France domine l'Irlande dans un match de costauds Fickou pour un énième replacement ?

L'une des possibilités serait de replacer Gaël Fickou sur l'aile, comme cela a déjà été le cas par le passé. En effet, le capitaine de la défense des Tricolores apporte d'excellentes garanties défensivement, mais également sous les ballons hauts. Mais pour qu'un tel choix soit pris, il faudra bien évidemment des retours au poste de centre. Car si Moefana a été propre face à l'Irlande, il lui faudra quelqu'un de solide et d'expérimenté pour l'accompagner. Si le cas de Danty est encore incertain, on pourrait naturellement penser à Vakatawa. Jugé trop juste pour l'Irlande, le centre du Racing pourrait revenir en forme face à l'équipe d'Écosse. Un renfort de poids, qui permettrait d'apporter un peu plus de folie dans le jeu tricolore. En revanche, replacer Fickou à l'aile, c'est se priver de son rôle de leadership en défense, mais également de sa vision de jeu en attaque. Néanmoins, Fabien Galthié pourrait très bien opter pour ce choix, d'autant que l'ailier droit du Chardon n'est d'autre que l'insaisissable Graham, étincelant face au Pays de Galles et qu'il faudra surveiller de près.

XV de France. Villière et Penaud ont-ils tué la concurrence à l’aile ? Lebel ou Taofifenua : la jeunesse au pouvoir ?

Soyons honnête, à l'heure actuelle, la solution de Gaël Fickou semble être la plus plausible. Galthié l'a déjà fait (à 4 reprises, dont deux fois face à l'Écosse) et cela permettrait de voir le retour d'un Vakatawa ou d'un Danty, tout en maintenant la confiance à Moefana. Mais tout de même, imaginons que le staff des Bleus décide de maintenir Gaël Fickou au poste de premier centre. Qui pour jouer à l'aile ? Si Moefana a déjà dépanné à ce poste avec l'UBB, il est néanmoins peu probable qu'il porte le 11 dans le dos le 26 février. Il reste donc les deux jeunes, Matthis Lebel et Donovan Taofifenua. Tous deux spécialistes du poste, ces derniers souffrent d'un cruel manque d'expérience au niveau international. Notamment le Racingman, qui n'a aucune sélection sous le maillot du XV de France. Taofifenua part donc avec une longueur de retard, d'autant que le Toulousain semble devant lui dans la hiérarchie. En effet, lors de la rencontre de cet automne face à la Géorgie, c'est bien Lebel qui avait été choisi par le staff pour remplacer Villière. Une première titularisation qui pourrait en appeler une autre, même si le joueur du Stade Toulousain semble moins en jambe cette saison que celle de l'année passée.

XV de France. Matthis Lebel, l'ascension éclair du prodige toulousain !Vous l'aurez compris, le choix se fera certainement entre les joueurs précédemment cités, même si nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise.