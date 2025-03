6 Nations, Irlande - France, Pro D2, à quelle heure et sur quelle chaîne voir les matchs de la semaine ?

Amis de l'ovalie, accrochez-vous, parce que cette semaine, le programme télé va sentir bon la sueur et les plaquages appuyés. Entre la 4e journée du Tournoi des 6 Nations 2025 et la 23e levée de Pro D2, y’a de quoi faire chauffer la télécommande.

Le gros morceau, c’est évidemment Irlande - France, samedi 8 mars à 15h15, en direct sur France 2. Un choc qui sent la poudre entre deux prétendants au titre, dans un Aviva Stadium qui promet d’être bouillant.

Avant ce rendez-vous, le XV du Trèfle est en tête du classement avec 14 points, talonné par les Bleus (11 points), qui ambitionnent de faire un coup à Dublin pour ensuite jouer le titre face à l'Ecosse au Stade de France le week-end prochain.

Les deux autres affiches seront bien évidemment à suivre sur France Télévision : Écosse - Pays de Galles à 17h15 samedi sur France 2, puis Angleterre - Italie à 16h, toujours sur la 2, mais dimanche 9 mars.

Côté Pro D2, place à une 23e journée décisive diffusée en intégralité sur les chaînes du groupe Canal. Coup d’envoi jeudi 6 mars à 21h avec un SA XV - Grenoble qui sent bon la lutte pour les phases finales.

Vendredi, multiplex à 19h30 avec, entre autres, Béziers - Nevers et Brive - Mont-de-Marsan, avant un Biarritz - Dax en prime time à 21h.

Jeudi 6 mars

Vendredi 7 mars

à

19h30 Canal + Live 2

à

19h30 Canal + Live 4

à

19h30 Canal + Live 5

à

19h30 Canal + Live 6

à 21h00 sur Canal + Sport

Soyaux- Angoulême XV vs FC Grenoble à 21h00 sur Canal + Sport Provence Rugby vs Colomiers à 19h00 sur Canal + SportBéziers vs Nevers à 19h30 Canal + Live 3Brive vs Stade Montois Rugby Oyonnax vs Montauban Nice vs Agen VRDR vs Aurillac Biarritz vs Dax