6 Nations. Gagner sans Grand Chelem, est-ce suffisant ? Le débat lancé par François Cros

Troisième ligne et leader de l’ombre, François Cros ne veut pas entendre parler de regrets. À deux jours de la "finale" contre l’Écosse, il affiche un objectif clair : soulever le trophée des Six Nations.

Pour François Cros, il n’y a pas de demi-mesure. Le XV de France s’apprête à jouer un match décisif face à l’Écosse, et le troisième ligne toulousain ne veut voir qu’une chose : le trophée des Six Nations soulevé samedi soir.

Certes, le Grand Chelem n’est plus une option après la courte défaite en Angleterre (26-25). Mais pour lui, seul le titre compte. "Le trophée est le même à l’arrivée", a-t-il rappelé dans les colonnes de RugbyPass. L’essentiel est de gagner, peu importe la manière.

Fort de son énorme performance contre l’Irlande, Cros sait que l’équipe est prête pour ce dernier défi. "On a abordé la semaine dernière comme une demi-finale et cette semaine comme une finale", explique-t-il. Un état d’esprit qui ne laisse pas de place au doute : les Bleus sont programmés pour gagner.

Une mission claire : frapper fort contre l’Écosse

Les Bleus ont leur destin en main. Une victoire avec le bonus offensif leur assurerait le titre, mais une simple victoire pourrait suffire grâce à leur goal average de +106.

Et François Cros ne veut pas d’accident. "On ne peut pas s’attendre à un match piège, on sait que ce match-là, il faudra le gagner pour remporter un nouveau trophée."

Il le sait, les supporters attendent ce sacre, surtout après l’échec du Mondial. "On a eu un soutien incroyable même en Angleterre et en Irlande", confie-t-il. Gagner pour les supporters, pour le groupe, pour la fierté tricolore. Voilà ce qui l’anime.

Le débat est ouvert

Les déclarations du flanker du XV de France sont intéressantes et elles soulèvent un débat : le gain « simple » du Tournoi vaut-il autant qu’un Grand Chelem ?

Dans l’histoire, le Grand Chelem a toujours été le Graal. L’objectif ultime. 5 victoires en autant de matchs pour asseoir sa domination sur le continent européen. Pour autant, gagner le Tournoi sans réaliser le Grand Chelem ne représente pas rien. Le palmarès reste le même. Notamment dans une année impaire ou le XV de France se déplaçait chez ses deux plus grands concurrents : l’Angleterre et l’Irlande.

Si les Bleus soulèvent un deuxième trophée samedi soir, après celui de 2022, ils s’imposeront comme une équipe incontournable d’Europe, à deux ans du Mondial en Australie.

Rendez-vous samedi à 21h pour l’ultime bataille. François Cros et les Bleus sont prêts à aller chercher ce nouveau sacre.