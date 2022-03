6 NATIONS. Et si l'édition 2022 avait été la dernière du Tournoi diffusé sur France 2 ?

Selon les informations de Midi Olympique, TF1 et M6 vont dans les prochaines semaines faire une offre commune pour acquérir les droits du 6 Nations. Suspens.

Évidemment, les résultats des Bleus sont une aubaine pour tout le monde : si joueurs comme supporters et fédération se frottent les mains du Grand Chelem glané par les Tricolores, ce ne sont pas les seuls. Il en va de même en coulisses, où l'aspect financier et les retombées se négocient. Là, alors que le contrat de diffuseur de France Télévisions se termine cette année, les négociateurs s'activent pour tenter de récupérer la dernière poule aux oeufs d'or. Ici, selon les informations de Midi Olympique, le groupe TF1 et M6 auraient fait part au fond d'investissements qui gère l'attribution des droits TV de leur intention de faire un offre commune pour les récupérer. Une offre qui devrait d'ailleurs être (largement) supérieure à l'offre faite par France Télévisions à CVC, déjà inférieure à ce qu'il paye actuellement.

RUGBY. C’est un carton ! L’audience pour fêter le Grand Chelem de la France est historique

Et si le groupe du service public reste - pour le moment - le seul à avoir fait une offre écrite, la tendance de CVC à aller au plus offrant, alors que les droits en Irlande et en Angleterre viennent d'être revus à la hausse, laisse à penser qu'un tremblement de terre pourrait bien avoir lieu sur la scène des diffuseurs du Tournoi. Auquel cas, ce serait une perte énorme pour France 2, garante historique des matchs des Bleus sur sa chaîne. À la même hauteur que Roland-Garros ou le Tour de France. Alors, plutôt profit ou tradition ?