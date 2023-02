6 NATIONS. Et si le secret de la victoire entre l'Irlande et la France se trouvait en première période ?

Ce week-end, difficile de pronostiquer un vainqueur entre l'Irlande et la France, bien que le XV du Trèfle semble être dans de meilleures dispositions. Néanmoins, la première mi-temps devrait être révélatrice !

Bien que le plan de jeu du XV du Trèfle soit différent de celui de l'équipe de France, les deux nations sont pourtant similaires sur un point. En effet, les deux équipes entament leurs rencontres sur les chapeaux de roues, en inscrivant bien souvent la majorité de leurs points en première période. De plus, cette habitude permet aux deux premières nations mondiales d'ensuite contrôler la rencontre, et de pouvoir gérer au mieux les temps faibles, avec une avance déjà acquise. Puis, les deux équipes ont opté pour cette stratégique, en sachant que la défense est également un de leurs points forts, surtout pour l'Irlande qui encaisse très peu de points en seconde période. En effet, lors des 4 derniers matchs (la tournée d'automne, puis le premier match du 6 Nations), le XV du Trèfle n'a concédé que 8,5 points en moyenne durant le second acte, ce qui est infime ! Espérons que nos Français feront parler tous leurs talents offensifs pour faire taire cette statistique.

